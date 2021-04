“Ir a EE UU me traerá muchos cambios positivos en deporte y estudios”

–¿Quién es Emiliano Zazo?

–Soy de Llanera de toda la vida, me he criado aquí, aunque me he movido por varias partes de Asturias y estoy entrenando en Lugones. Ahora mismo tengo 17 años, estoy a un mes de cumplir los 18. Llevo toda la vida haciendo lanzamiento de peso. Empecé atletismo en el colegio, siempre he ido al École y allí empecé a los 6 años haciendo cross y desde poco antes de los 8 con el lanzamiento.

–¿Por qué el peso?

–Por lo grande que soy y por la complexión física destaqué en los lanzamientos. Primero con el colegio en competiciones escolares y luego con el club de atletismo de Lugones. A nivel nacional en todas las categorías inferiores he sido campeón de España, además de en las pruebas regionales. Me habían preseleccionado para los juegos olímpicos de la juventud, pero con esto del covid-19 fue imposible.

–En breve se va a una universidad de Estados Unidos, ¿cómo lo lleva?

–Ya estoy ansioso por ir para allá, lo llevamos preparando dos años. Me llamaron de una agencia que nueve el tema de becas deportivas y llevo viendo posibilidades desde que nos lo comentaron. Hubo suerte: este año me llamaron varias universidades, acabé firmando el contrato con Charleston, que es una de las que más arriba están dentro de la segunda división. No tengo queja con ellos. Es un cambio que me va a traer muchas cosas positivas a nivel deportivo y de estudios. Me van a dar más facilidades para compaginar estudios y deporte.

–¿Cómo lleva los estudios?

–Lo bueno es que ya elegí la carrera que quiero hacer allí, marketing digital. Esta siendo duro aquí en España este último año. Se me hace muy difícil compaginar la rutina. Salgo a las 16.30 horas de clase, me pongo a entrenar hasta las 20.00 horas y a partir de ahí estudio o hago lo que sea del instituto. Esta siendo complicado, pero estoy contento y con la posibilidad de elegir la carrera que de verdad me gusta. Veo a los compañeros peleándose con la Ebau y la media para sacar. Si me quedara no sé si hubiera podido elegir marketing.

–En lo deportivo, ¿mira a los Juegos Olímpicos?

–Ojalá, pero eso son palabras mayores. A corto plazo quiero llegar a EE UU, entenderme con el entrenador, ver las rutinas que tienen. Voy a intentar dar de mí lo máximo, aún no me estoy exprimiendo a un gran nivel debido a que por edad no es adecuado. Allí el objetivo es tecnificarme a nivel muscular, llegar a unas buenas marcas e incluso cambiar de técnica, al estilo rotatorio, que es el que más se practica. Una vez empiece la pretemporada veremos las marcas y buscaremos sacar chapa allí o ser incluso campeón estatal.

–¿Se va solo?

–Con otros atletas que lleva la agencia, pero mi familia se queda aquí. Será un cambio de vida enorme, ya que no es lo mismo bajar aquí al ultramarinos que ir al Walmart o vivir en una Universidad que es tan grande como Llanera (se ríe).

– ¿Qué le parece el premio de la asociación Gorfolí?

–Estoy muy agradecido al colectivo por acordarse de mí. Que me reconozcan en Llanera es algo que me satisface.