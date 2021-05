“Estoy orgullosa de Noreña y de los noreñenses. Nos van a tener aquí trabajando porque para eso nos eligieron y quiero darles las gracias por la confianza que depositaron en nosotros. Y lo único que espero es no defraudarles. Tengo una gratitud con Noreña sin medida, si me necesitan allí estaré, esté o no en el cargo. Porque no es necesario tener un cargo para ayudar”. Con estas palabras transmite la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña (Independientes por Noreña), su gratitud ante el apoyo que los vecinos de la Villa Condal le prestaron durante los últimos meses, en los que ha tenido que afrontar una situación personal muy difícil. A finales de octubre de 2020, ella y su marido, Manuel Villa, contrajeron el covid. Villa tuvo que ser hospitalizado y falleció el 18 de noviembre. A principios de este año, cuando la regidora se preparaba para retornar a la Alcaldía y a su trabajo de profesora en el IES Río Nora, de Pola de Siero, sufrió un accidente doméstico que le produjo una fractura en su brazo derecho. Tras casi cinco meses de convalecencia, esta semana pudo por fin regresar a la actividad. Plenamente restablecida, concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista tras recibir el alta.

–¿Cómo han sido sus primeros días tras recibir el alta?

–Cada día progreso más y voy a mejor. Me siento bien trabajando en el instituto y en el Ayuntamiento. Me siento a gusto, me siento reconfortada. En el Ayuntamiento estoy muy arropada por mi equipo, siempre lo hizo y lo está haciendo. También por los trabajadores, a los cuales les agradezco la empatía que están teniendo conmigo.

–¿Pensó en algún momento en dejar el cargo?

–No, en ningún momento. Cuando yo no estaba, sabía que Noreña estaba bien atendida, pero también sabía que tenía que volver. Creo que cuando adquieres un compromiso hay que cumplirlo. También es cierto que los noreñenses me dieron su fuerza y el valor para poder asumir, a partir de la situación vivida, lo que me quede de legislatura. En principio.

La oposición, en lo humano, mostró su apoyo, pero en lo político debería haber más acuerdos

–¿Eso quiere decir que piensa presentarse a la reelección?

–Bueno, por lo pronto vamos a acabar esta, que tenemos mucho trabajo por delante, y luego ya veremos. También es cierto que yo puedo presentarme, pero Noreña tiene que quererme de alcaldesa.

–Habla del apoyo del equipo de gobierno. ¿Y la oposición?

–En la parte humana sí me mostraron su apoyo. Pero si hablamos de la parte política me gustaría que pudiéramos llegar a más acuerdos de los que estamos logrando. Creo que sería bueno para todos.

–Desde que es Alcaldesa la han llevado varias veces a los tribunales. ¿Tiene algún proceso aún abierto?

–Hay un proceso que aún no está finalizado, por una contratación, y que está en la Audiencia y esperamos que se resuelva favorablemente tanto para mí como para Pelayo Suárez.

–¿Cuántas veces la ha denunciado la oposición o gente próxima a alguna fuerza política?

–Como cinco o seis veces… Salvo esa causa que permanece abierta, las han desestimado todas. Es que yo no me presenté a las elecciones para hacer daño a Noreña. En ningún momento.

–¿Le aconsejan que presente denuncia por acoso judicial?

–Sí, pero yo no lo voy a hacer. No vine para eso. Vine para trabajar por Noreña y no hay más.

–Pronto hará seis años en la Alcaldía. ¿Qué valoración hace?

–Ha sido un trabajo de equipo y este equipo de Gobierno siempre trabajó buscando el bienestar de los noreñenses. En el primer mandato ejecutamos todo nuestro programa electoral y más. En este segundo mandato hablamos de que hay una cuestión excepcional, la pandemia, que no ha impedido que siguiéramos trabajando. Tuvimos que reorganizar las actuaciones, concentrar el esfuerzo en las necesidades que surgieron por la crisis sanitaria. Eso fue prioritario. Pese a todo esto, a finales de año retomamos lo que teníamos previsto.

–¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia en Noreña?

–Como en otros municipios trajo muchísimas complicaciones, a nivel personal de cada familia con sus empleos y a nivel local hablamos de hostelería y comercio que han tenido que superar un año muy duro. Desde el Ayuntamiento tratamos de apoyarlos en todo lo posible haciendo esfuerzos de los que eran merecedores. Hay que ponerse en su lugar y darse cuenta de lo mal que lo estaban pasando por las restricciones que necesarias para combatir el covid. Lo que hicimos fue reducir tasas, incluso promovimos exenciones en algunas, para hacer más llevadera la pesada carga de las dificultades que pasaban.

–¿Cómo va la vacunación en Noreña?

–El jueves van a vacunar de la segunda dosis a aquellos que ya tienen la primera. Avanzamos muy bien y estamos muy satisfechos con la colaboración de todos los ciudadanos, entre todos estamos consiguiendo que Noreña sea una villa libre de covid. Pero tenemos que seguir trabajando en ello.

–¿Qué proyectos tiene su gobierno a corto plazo?

–Estamos con la licitación de la primera fase de los vestuarios del campo de fútbol. Van a ir en la zona del talud, son módulos individuales, por eso va por fases. Vamos a tener además un local para la Asociación de Veteranos, que llevan años reclamándola. Tenemos el visto bueno de Adif y de la Confederación Hidrográfica. Además, queremos concretar ya el parking de autocaravanas, que irá junto a la antigua Fábrica de la Luz.

–Tienen una subvención para la Casa de la Música, una de las más cuantiosas que ha recibido Noreña. ¿En qué punto está ese proyecto?

–Es una subvención relevante, sí, de 1,3 millones aproximadamente, que viene a ser el 80 por ciento de la inversión. Este proyecto para mí es muy importante, un sueño que ya tuve en cuanto entré en el Ayuntamiento en 2015: hacer un edificio donde las asociaciones culturales pudieran trabajar. Se trata de una “pasive house”, un local que genera su propia energía a coste cero. Se hará en la sala polivalente y se cogerán los bajos, las dependencias anexas al Juzgado de Paz, que no se va a mover de ahí. Para mí esto es necesario y bueno para Noreña. Estamos con algunas subsanaciones y a expensas de que nos llegue la resolución definitiva de la ayuda, que se hará pública para informar a los vecinos.

–¿En qué punto está la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana?

–Estamos a expensas del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ya está allí y lo llevarán a la próxima comisión ejecutiva cuya fecha aún no está marcada. Pero confiamos en que de aquí al otoño, quizás antes, ya tengamos el dictamen y podamos rematar la tramitación.