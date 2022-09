Una mujer de 88 años de edad y vecina de Pravia fue condenada ayer a seis meses de prisión y una multa de 720 euros por despreciar en el centro de salud de la villa a una joven de origen marroquí que llevaba la cabeza tapada con un velo. La víctima iba a acompañada de otra joven a la que también despreció, según el testimonio de ambas, pero que no denunció. Ambas coincidieron en señalar que se hubieran conformado "con que nos hubieran pedido perdón, porque no era necesario llegar a esto. Pero nadie lo hizo".

La Fiscalía había solicitado un año de prisión y 1.726 euros de multa para la acusada, una condena que se redujo tras el acuerdo alcanzado entre el abogado de la defensa y la fiscal. Dicho acuerdo supone que los hechos sean aceptados por la acusada, que se mostró inicialmente renuente, aunque acabó admitiéndolo como le indicaron su letrado y su hijo, que la acompañó en el banquillo al padecer la mujer problemas de audición.

La joven que presentó la denuncia asegura que lo sucedido en el centro de salud praviano fue "muy doloroso". La anciana profirió frases tales como "aquí no tenéis que poner el velo. Si lo queréis llevar, id a vuestro país. En España solo había cuatro personas y solo traéis líos. Os están amenazando vuestros hombres o maridos para que no os quitéis el velo". A continuación, reclamó que no debían ser atendidas en el centro de salud.