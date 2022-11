Pravia acelera para reparar el Museo del Prerrománico, afectado por humedad y goteras

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado ha aprobado al Ayuntamiento de Pravia una ayuda directa de 47.000 euros para afrontar la reparación del edificio del Museo del Prerrománico de Santianes, que alberga piezas del siglo VIII vinculadas al Reino de Asturias y a la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la Monarquía. La actuación servirá para atajar los problemas de humedades y goteras que sufre el equipamiento, algo que está poniendo en jaque una exposición por la que han pasado 1.364 visitantes de junio a octubre.

"La obra es muy importante, porque va a preservar la colección tan destacada que se muestra y porque va a suponer una mejora muy notable de la imagen que se da al visitante", afirma el alcalde de Pravia, David Álvarez (PSOE), quien detalla que el Consistorio completará con 3.000 euros el presupuesto total de la intervención, estimado en unos 50.000 euros.

Para acortar los tiempos, el Ayuntamiento ha iniciado ya la tramitación de la licitación pública del contrato de obra, "de cara a tenerlo listo todo para una rápida adjudicación", detalla el regidor. Se estima que las labores comenzarán a principios de 2023.

El proyecto de reparación ha sido redactado por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y se centra en impermeabilizar y aislar por completo el inmueble. Se actuará en las paredes, las ventanas y el tejado para dar solución a los problemas de condensación de humedad que sufre el edificio y que suponen un severo riesgo para la colección, en la que se hace un recorrido por la historia de Santianes de Pravia como capital del Reino de Asturias con los reyes Silo y Adosinda, prestando especial atención al templo prerrománico, que también se incluye en la visita.

La obra servirá para proteger la exposición, que es uno de los principales atractivos culturales del concejo. En lo que va de año, desde el pasado mes de junio, han entrado 1.354 personas. Es algo menos que en 2021, año récord para el Museo del Prerrománico, con un total de 1.431 visitantes.

"Los números de la pandemia, de los años 2020 y 2021, no son reales. Fueron riadas de gente debido a que no se podía viajar al extranjero y Asturias era un paraíso natural y tenía la tasa de covid más baja. Nuestro verdadero triunfo está en la estabilización y cada vez mayor llegada de gente de aquí que no nos conocía o que nos daba por cerrados desde hace años", afirma la encargada del museo, Begoña Torre.