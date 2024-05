El Sporting prueba a una promesa ucraniana y Sawané agrada a los técnicos

Marko Podolyak, centrocampista ucraniano, de 20 años, se prueba estos días en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo con el Sporting C. Los responsables de reclutar talento del club gijonés vigilan estos días de cerca a a este talentosos jugador, de perfil más creativo, que se ha formado en la cantera del Dynamo de Kiev, de su país. A pesar de su corta edad, tiene ya cierto bagaje sobre sus piernas. Podolyak ha pasado por el fútbol inglés. En concreto, en el Bracknell. En principio, el joven jugador continuará ejercitándose a las órdenes de Samuel Baños durante una semana o al menos unos días más hasta que se concluya el periodo de prueba. Luego, los técnicos de la cantera deberán tomar una decisión y decidir si el medio se queda o no en la entidad. Por otro lado, Mamadou Sawané, promesa senegalesa que se ejercita estos días en las instalaciones rojiblancas, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, está agradando mucho en su estancia en el club rojiblanco. Aún no se ha tomado una decisión definitiva con el futuro del atacante, pero las primeras impresiones que está causando gustan a los que gobiernan en el área deportiva. Sawané, del mismo modo, estaría encantado de seguir en el club rojiblanco. En cuestión de días se tomará una decisión. Pero lo previsible es apostar por su continuidad.

