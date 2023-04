La secretaria general del PP de Pravia, Pilar González, dimitirá de sus funciones en las próximas horas este jueves después de conocer que la formación no cuenta con ella para el proyecto político de los próximos cuatro años en el concejo. "Me dice el candidato, Alberto Morán, que no tienen confianza en mí, que no sé trabajar dentro de un equipo y que creen que si salgo lo voy a dejar, que me voy a ir corriendo. Yo si estoy en el PP es porque siento las siglas, otros a lo mejor vienen a pillar el cargo", afirma muy disgustada.

González lleva nueve años en la ejecutiva local del PP y desde 2015 está al frente de la secretaria general de los populares pravianos. "Cogimos el partido en el peor momento y aguantamos, pero ahora me aparto y que hagan lo que quieran, no puedo estar en un partido donde no se me quiere y todo son desprecios, estamos en un momento en el que no sabemos lo que pasa o deja de pasar porque no se nos comunica nada", lamenta.

La dirigente popular detalla que desde la dirección regional del PP le han pedido que aguante y asegura que estaba dispuesta a seguir, si bien tras conocer la falta de confianza del candidato del PP ha decidido dejar el cargo "porque lo que me duele es que se diga que no me implico cuando estuvimos en los peores momentos y ahora me pagan con una pedrada".

Además, González apunta que el partido está dejando atrás a los militantes populares de siempre a la hora de crear la lista electoral para las próximas elecciones municipales de mayo "haciendo equipo con la gente de Ciudadanos". Cabe destacar que el actual cabeza de lista fue concejal de CS hasta su salida del partido en abril de 2021.