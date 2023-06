Amparo Antuña afronta su tercer mandato como alcaldesa de Noreña, tras su triunfo en las elecciones del 28 de mayo. En la que es su primera entrevista tras asumir el cargo, Antuña habla de la nueva configuración del Pleno municipal, de sus impresiones ante las recientes negociaciones para formar gobierno, y de los retos del concejo para estos próximos cuatro años.

–¿Qué sensaciones tiene tras las elecciones y el reciente Pleno de constitución?

–Lo primero, mi máximo agradecimiento a Noreña por seguir confiando en nosotros. Nos quedamos a 26 votos de una mayoría absoluta, por lo tanto yo creo que el pueblo está contento con nosotros. Evidentemente hay de todo, al cien por cien no va a estar todo el mundo de acuerdo con todo lo que haces, es normal.

–Entran caras nuevas en la Corporación y hubo cambios en la configuración de fuerzas. ¿Cómo la ve? ¿Cree que será fácil llegar a acuerdos?

–Creo que algunos partidos son dialogantes y va a ser fácil llegar a acuerdos. Otros espero que cambien la actitud.

–¿Se refiere a Izquierda Unida, que mantuvo una línea dura de oposición estos años?

–Sí.

–¿Cómo fueron las negociaciones cara a la investidura?

–Me reuní con el PSOE y con el PP, estuvimos hablando sobre todo de programas y coincidencias programáticas, también de otras cuestiones. Evidentemente, ellos tenían que hablar dentro de sus grupos y decidieron que cada uno se votaba a sí mismo. Es el juego democrático, totalmente respetable y les agradezco habernos podido reunir.

–¿Con IU no se planteó entablar una negociación?

–Yo no me planteé reunirme con IU, por ahora.

–¿Cree que van a mantener esa línea dura de oposición estos próximos cuatro años?

–Yo no hablo de líneas duras ni de líneas blandas, yo pido que sea una oposición constructiva. Es decir: tú puedes no estar de acuerdo con lo que haga el equipo de Gobierno, pero puedes también contribuir con aquello que te parezca oportuno, y así se podría llegar a un cierto acuerdo, por qué no.

–Fueron cuatro años muy complicados, con una pandemia de por medio y muchas circunstancias políticas y personales muy duras. ¿Se llegó a plantear no presentarse a la reelección?

–Evidentemente, en los momentos más duros, en lo personal, piensas de todo. Pero luego yo soy una persona que tiene por costumbre acabar lo que empieza. Eso respecto al mandato pasado. Y respecto a este, me lo pensé, pero en el momento en que tomé la decisión, estaba tomada. Y vuelvo a repetir: lo que empiezo, lo acabo.

–Pandemia aparte, con todas las circunstancias que se vivieron y que entiendo que fue lo más complicado que tuvo que vivir, de estos dos mandatos anteriores, ¿qué fue lo más positivo y lo más negativo para usted?

–Hay muchos momentos buenos, muchos. Pero lo mejor fue que en este camino que comencé en 2015 tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, gente que estuvo conmigo siempre, y que está, sobre todo en los momentos complicados, que es lo difícil. No hablo solo de mis amigos, hablo de cargos políticos a nivel del Principado, a los que les agradeceré personal y eternamente. Para mí no son cargos, son personas a las que aprecio. Y luego, momentos difíciles… siempre surgen cosas. Los peores fueron cuando me denunciaron y me llevaron a los juzgados, en mi opinión de manera totalmente injusta, como luego dictaminó quien tuvo que decidir, que fueron los jueces y los fiscales.

–Precisamente hay acusaciones sobre uno de sus concejales, Pelayo Suárez, relativas a una reunión que mantuvo con un empresario durante la pandemia. ¿Va él a llevar el caso ante los tribunales?

–Sí, está en manos de nuestros abogados. Porque yo puedo estar en un sitio y puedo estar hablando con quien me dé la gana. Además, esas cámaras son cámaras que pertenecen al Ayuntamiento, ¿cómo es posible que alguien tenga esas imágenes? Que no pasa nada, que no hay nada que esconder, pero evidentemente creo que el compañero tiene todo el derecho del mundo a defenderse.

–También le han llamado a declarar, a ese mismo concejal, por la muerte en un accidente laboral de un trabajador del Ayuntamiento.

–Sí, lo han llamado. Pero cuidado, son diligencias previas. Lo llamaron porque era un trabajador de su ámbito, los propios abogados nos dicen que es un procedimiento normal que le llamen a declarar. Lo peor de todo fue el fallecimiento del trabajador.

–¿Considera que hay muchos ojos encima de ese concejal, que hay demasiadas personas pendientes de sus actuaciones?

–Creo que hay una cierta inquina hacia él. Incluso hacia mí, por parte de algunas personas. Pero yo puedo decir que tengo la conciencia muy tranquila y donde se va a demostrar es en los juzgados.

–Esa "cierta inquina" a la que alude, ¿cree que es por aquel proyecto frustrado de la planta pirolítica?

–La campaña pirolítica no fue solo contra el concejal: a mí me pidieron la dimisión, cuando saben perfectamente que un tema como el de la pirolítica el Ayuntamiento solo dice si el terreno puede acoger esa industria o no, el resto está en manos del Principado. Eso los saben todos, incluso los políticos que nos hicieron la encerrona en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Saben que ante informes favorables por parte de la consejería nunca podríamos ir en contra: eso sería prevaricación urbanística, y conlleva penas de cárcel.

–También hay un proyecto para hacer un crematorio.

–Sí, hay dos de hecho, hay otro para un proyecto de crematorio de animales domésticos. Hubo un período de alegaciones, se presentaron varias, y eso se remitirá al Principado, a la Consejería correspondiente, para que emita los informes que tenga que emitir.

–Hablaba del apoyo personal de cargos del Principado…

–Hablo de apoyos personales, a nivel de persona, en el momento más duro de mi vida. Pero también hay un apoyo, y Noreña lo tiene que sentir así, por parte del Principado a Noreña. Porque la inversión que el Principado hizo en esta pasada legislatura en Noreña creo que es digna de ser tenida en cuenta.

–Una vez que todo parece indicar que Adrián Barbón va a seguir como presidente del Principado, entiendo que espera que esa buena sintonía se mantenga.

–Sí, sí, por supuesto.

–¿Cómo valora la reelección de Barbón?

–Puesto que va a ser nuestro presidente, creo que lo va a hacer bien, que va a gobernar para todos los asturianos. Y como él obra siempre de corazón, y ese corazón que tiene es muy grande, sé que por lo menos lo va a intentar hacer bien.

–El fruto más próximo de esa colaboración con el Principado será la Casa de la Música, un proyecto que a usted le hace mucha ilusión.

–Mucha. Yo entré en 2015 al Ayuntamiento y recuerdo que una persona me preguntaba qué me gustaría dejar hecho cuando saliese del Principado. "Muchas cosas", les respondí, y hablamos de que el colegio público quede como tiene que quedar, con unas instalaciones dignas. También que el centro de salud mejore, o lo que hicimos ya el primer mandato mejorando las instalaciones deportivas con el campo de césped musical. Y ya entonces hablamos de que me gustaría que también las asociaciones musicales y culturales contasen con unas instalaciones dignas para poder trabajar, y esa instalación es la Casa de la Música. Un equipamiento con una subvención a nivel europeo, de 1,2 millones de euros, pero también quiero agradecer la ayuda del Principado con más de 700.000 euros.

–¿Qué más retos tiene para este mandato?

–Se va a hacer un punto limpio, y se va a cambiar todo el abastecimiento de agua de Flórez Estrada y el paseo de Fray Ramón, que será importante para mejorar la presión de agua. ES una obra fundamental para muchos vecinos. El reto más importante que tiene un ayuntamiento siempre es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Y esa calidad de vida va unida da una mejora de infraestructuras, y a que venga inversión a Noreña, lo que a su vez trae puestos de trabajo. Pero el reto es ese, mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, nada más.

–Entiendo que es muy pronto porque estamos empezando, pero con este mandato serán doce años como alcaldesa. ¿Se ve en el cargo más allá de 2027?

–Por lo pronto vamos a ver qué pasa estos cuatro años.

–Se jubiló recientemente, ahora es alcaldesa a tiempo completo. Pero, ¿qué supone para usted hacer cerrado esa otra faceta?

–Empecé muy joven a dar clase, es lo que hice toda mi vida. Siempre me gustó la enseñanza, era algo que yo sentía, y que siento. También entiendo que hay etapas en la vida, esa fue muy importante en mi vida, pero hay que dejar espacio para la gente que llega.

–¿Lo echa de menos, la enseñanza?

–Sí, claro que sí. Fue toda mi vida. Empecé a dar clases con 17 años y me jubilé con 60, es toda una vida. Además yo siempre tuve claro que no me metía en política para dejar mi trabajo, yo no quería cambiar una cosa por otra.

–¿Contemplan pedir liberaciones para este mandato?

–Se contempla proponer una, pero no seré yo. Yo vivo de mi jubilación y es lo que hay.

–¿Cuándo anunciarán la configuración del Gobierno?

–Esperamos hacer el Pleno de organización la próxima semana, o la siguiente.

–¿Contempla a futuro, a lo largo del mandato, sellar un pacto de Gobierno con alguna otra fuerza política?

–Sí, ¿por qué no? Las puertas están abiertas, siempre.