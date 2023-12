Los Reyes Magos se han adelantado para dejar un buen regalo en Sariego. La Consejera de Educación, Lydia Espina, anunció este jueves durante una visita al colegio Salvador Vega Berros de la capital municipal que el concejo albergará una de las primeras escuelas infantiles gratuitas de titularidad autonómica, que se inaugurarán a partir de septiembre de 2024. "Tener una escuela infantil ayudará a asentar población. Sariego tiene actualmente un censo de 27 niños menores de tres años, a los que esperamos dar servicio con la creación de dos aulas", detalló Espina.

El proyecto, según advirtió la Consejera, no podrá salir adelante de no aprobarse los presupuestos regionales de 2024. "Cuando grupos políticos dicen que van a votar que no, están diciendo no a la gratuidad de las escuelas infantiles. Quiero decirlo alto y claro. Están diciendo no a la red autonómica, están diciendo no a la reducción de las listas de espera y también al incremento de la ayuda a la discapacidad", enfatizó Espina.

Sariego se convierte así en el tercer municipio asturiano confirmado para integrar la futura red de escuelas para niños de hasta tres años del Principado, después de Muros del Nalón y Riosa. La noticia fue gratamente recibida tanto por el alcalde, el independiente Saúl Bastián, como por la directora del centro escolar, Marta Villarejo. "No tengo palabras para expresar la importancia que tiene este anuncio para el concejo. Ha sido un regalo de Navidad", destacó Villarejo.

Espina visitó el colegio Salvador Vega Berros con motivo de la finalización de la obra de renovación de la cubierta del edificio principal. La actuación, con un presupuesto de 357.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, ha afectado a una superficie cercana a los mil metros cuadrados. La cubierta, según explicó el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, cuenta con un aislamiento térmico de 18 centímetros con el objetivo de conseguir "una edificación que tenga un consumo de energía casi nulo".

La actuación se completará el próximo año con la renovación de la cubierta del gimnasio y el laboratorio. La previsión del Principado es ejecutar los trabajos durante las vacaciones de verano para no entorpecer la actividad lectiva del centro.

Saúl Bastián agradeció a la Consejera y a todo su equipo "el esfuerzo que llevan realizando durante todo este tiempo". "Estamos encantados con la obra del tejado, porque era muy importante, y ahora con el anuncio de la escuela infantil. Es algo muy necesario para fijar población", zanjó el regidor.