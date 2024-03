Los vecinos de Llanera podrán usar la pista del instituto de Posada

La pista cubierta del instituto de Llanera, en Posada, estará a disposición de todos los usuarios que lo soliciten en horario no lectivo a partir del lunes. Así se anunció ayer desde el Ayuntamiento, tras llegar a un acuerdo tanto con la Consejería de Educación como con el propio centro educativo. En concreto, el horario en que los vecinos del concejo podrán disfrutar de las instalaciones será de lunes a viernes cuando no se estén desarrollando las clases, así como los fines de semana. Únicamente no se usarán los martes de 17.30 a 19.00 horas, y los jueves de 19.00 a 21.00 horas, puesto que estarán ocupadas por clubes del municipio.