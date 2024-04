Día grande en Noreña, que homenajea a su historia y tradiciones, la de "un pueblo orgulloso de su forma de vida"

Noreña es tierra orgullosa de su historia y tradiciones. Y eso quedó un año más patente en el día grande de las Fiestas del Picadillo y el Sabadiego, que se vivió este sábado en la Villa Condal en una jornada soleada que acompañó a una cita entrañable y con momentos de emoción en los reconocimientos. Este año César Alperi Duarte ha recibido el título de Chacinero Mayor y Melchor Fernández, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, el premio nacional de periodismo "Condado de Noreña". El pregón corrió a cargo del periodista Fran Blanco y también dos escolares noreñenses Carmen Menéndez y Julieta Rodríguez recogieron su galardón de redacción infantil “José Alfredo Colunga”. En todos ellos hay un denominador común, el afán por contribuir al progreso o el amor a las raíces, ideas que estuvieron también presentes en los discursos institucionales.

“La industria chacinera a la que hoy homenajeamos con ayuda municipal, de las asociaciones de comerciantes y culturales, nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces. Hemos conseguido un programa digno y ser fieles a las citas que tenemos con Noreña, con los niños y los mayores, y esperemos seguir ampliándolas. Todo llegará, podéis estar seguros. Gracias vecinos por estar ahí”, dijo el presidente de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, Alfonso Jaquete, al comienzo de los actos en el quiosco de la música. Aprovechó también su intervención para destacar que espera que estas celebraciones y la Cofradía continúen creciendo y que llegue el esperado relevo generacional. “Es necesario renovarse, y la juventud, aunque es reacia a tomar las riendas de las fiestas, tiene mucho que decir”, afirmó.

La lectura del pregón, a cargo del periodista Fran Blanco Argibay, precedió a la entrega de los reconocimientos de esta edición. Visiblemente emocionado, ya que buena parte de su trayectoria profesional la desarrolló en Asturias, deleitó los presentes con anécdotas de su etapa como corresponsal en el Principado, una tierra a la que guarda un cariño especial, a pesar de que los comienzos no fueron fáciles. “Me decían, no vayas a Asturias, que todo son desastres, tragedias, y accidentes de minería. No hice ni caso, me vine para aquí, y todas las noticias que teníamos en España eran muy tristes en aquel momento, los comienzos fueron así, pero desde aquí cambió todo”, dijo Blanco.

El periodista Fran Blanco, pregonero de las Fiestas del Picadillo y el Sabadiego. / Fernando Rodríguez

Agradeció a Noreña haber sido el lugar que cambió su manera de ver y presentar las noticias de Asturias al resto del país. “Recuerdo haber venido a hacer una entrevista a ‘La Gitanilla’. En ese momento no sabía ni dónde estaba Noreña, y dudé cómo venderlo en Madrid, pero gustó mucho. Esa sencillez, la naturalidad, la honestidad, y como dice vuestro escudo, la nobleza y la lealtad, venden mucho. Y entonces cambiamos el chip de mandar noticias tristes, y nos fuimos a Somiedo a sacar los osos, a Navelgas a buscar oro, fuimos los primeros en grabar el momento en el que el campanu mordía el anzuelo, y esto en el resto de España encantó”, contó Blanco antes de recibir la placa distintiva, un libro sobre la historia del concejo, el pin del escudo y un llavero con el clásico 'gochu noreñés’, además, por supuesto, del aplauso de los presentes.

Después llegó la hora de las distinciones. César Alperi Duarte recibió el título de Chacinero Mayor de la Villa Condal de manos de Alfonso Jaquete. “Nuestro galardonado de este año, conocido popularmente como "Chigrín", ha estado relacionado desde bien joven con la industria local. “Chigrín” viajaba con su moto para seleccionar a los mejores gochos para su posterior sacrificio, para la producción de los productos que suponían la base de la economía de la Villa Condal”, se presentó a tan querida figura. El empresario, a la cabeza de "Productos Ya" junto con su mujer, María Luz López García, llegaron a sacrificar más de cien cerdos al día para su empresa y trabajaron tanto en el matadero municipal como en el de Pola de Siero hasta el momento de su jubilación, con 84 años. Con mucha emoción, los noreñenses aplaudieron a su vecino al recoger la distinción en el acto, en el que estuvo acompañado de sus hijos y nietas.

César Alperi, Chacinero Mayor, con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña. / Fernando Rodríguez

A continuación se entregó el Premio Nacional de Periodismo “Condado de Noreña” a Melchor Fernández, que fue director de LA NUEVA ESPAÑA entre 1990 y 2000. “Ha sido y es maestro para muchas generaciones de jóvenes y ya no tan jóvenes periodistas asturianos”, detallaron sobre su trayectoria. “Es para mí un honor recibir esta distinción de manos de una organización, la Orden del Sabadiego, que amplía su ámbito de actuación desde hace 36 años, con la credibilidad que han ido ganando año a año. Lo agradezco muy sinceramente, como agradezco como periodista que la Orden nos tenga tan en cuenta como para darnos una distinción específica, que ya han recibido antes otros queridos compañeros”, expresó Fernández.

El periodista tuvo palabras de elogio para el concejo en el que se reconocía su labor profesional. “Noreña ha sabido adaptarse a las circunstancias de cada momento, haciendo de ellas más un estímulo que un condicionante. Pues un día, por poner un ejemplo relevante, fue pionera en Asturias de hacer del trabajo de las mujeres fuera del hogar algo no solo normal, sino extendido. Ha sido capaz de cambiar su modelo económico cuando fue preciso para no estancarse y seguir progresando. Ahora prevalece la actividad chacinera, pero antes la preponderancia la tuvo la zapatera”, señaló.

Melchor Fernández, con Alfonso Jaquete, durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo "Condado de Noreña". / Fernando Rodríguez

Carmen Menéndez y Julieta Rodríguez, ambas alumnas del colegio público Condado de Noreña, se llevaron el premio de redacción infantil “José Alfredo Colunga”, que recibe este nombre para conmemorar al caballero fundador de la Cofradía. Ambas recibieron un vale para la compra de material escolar, una figura de un gochu de chocolate y un reloj de manos de la alcaldesa, Amparo Antuña. Esta, tras agradecerles su participación en el concurso y animarlas a continuar con la escritura, quiso agradecer el apoyo de todos los vecinos a estas fiestas.

Destacó “el significado que tiene para esta villa la industria alimentaria y la importancia de la hostelería en Noreña". Y que "hablar del picadillo y el sabadiego es hablar no solo de un medio de vida, sino de unas costumbres heredadas que hacen de Noreña un lugar idóneo para vivir". "Estos días, las gaitas, los fogones, el picadillo, el sabadiego, los callos y el bullicio de la gente será el eco de un pueblo orgulloso de su forma de vida”, aseguró la alcaldesa noreñense. Antuña cerró su intervención y el acto con un deseo de que vecinos y visitantes “disfruten de nuestro concejo y que el orgullo de los noreñenses se sienta en todo el Principado y fuera de él", rematado por un "¡Viva San Marcos y viva Noreña!”.

Carmen Menéndez y Julieta Rodríguez, ganadoras del premio de redacción infantil, con la regidora de Noreña. / Fernando Rodríguez

El buen tiempo de la jornada animó la presencia de numerosos vecinos y visitantes en torno a los actos en esta cita por San Marcos, patrón de los chachineros. La Banda de Gaitas Villa y Condáu de Noreña amenizó la mañana contribuyendo al ambiente festivo y acompañó también hasta la estatua de la chacinera. Allí, Alfonso Jaquete dejó un centro de flores para conmemorar y honrar el trabajo de todas las mujeres de la industria chacinera. La música continuó sonando y dio comienzo la sesión vermú.

Este domingo continúa la celebración, que se inicia con la recepción de cofradías y autoridades a las 11.00 horas y su posterior desfile desde los Jardines del Ayuntamiento hasta la iglesia parroquial Santa María de Noreña, también acompañados por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 12.00 se celebrará la misa en honor a San Marcos, ofrecida por el párroco don Pedro Tardón y cantada por el Orfeón Condal.

Una vez finalizada, a las 13.00 horas, tendrá lugar el XXX Capítulo de La Cofradía del Sabadiego en el quiosco de la música, y a las 14.00 horas, en el mismo enclave, se podrá disfrutar del concierto e intercambio musical de la Banda Municipal de Música de Ramales de la Victoria con la Banda de Música Condado de Noreña. A las 18.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de la verbena infantil, y a las 20.00 horas la actuación musical de “Cum Laude” pondrá el broche a unas fiestas que ponen el foco en las tradiciones de Noreña.