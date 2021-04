Un plan para el embellecimiento de los pueblos

Estoy recordando ahora mismo el “Plan de embellecimiento de los pueblos de Cuenta”, promovido en el verano del año 2019 por el Colegio de Arquitectos de Castilla la Mancha y por la Diputación Provincial, que obtuvo una excelente respuesta. Siempre es para sentirse más orgulloso del pueblo donde se nace o se vive cuanto más cuidado se encuentre. Sin ir más lejos, hace unos días me desplacé al pueblo de Argüelles (no es la primera vez) y me quedé asombrado de lo bonito que es.

Para localizar mi destino tuve que cruzarlo de extremo a extremo. Mi objetivo era comprar “fabes de Argüelles”, para regalar, que les había encargado a los hermanos María Amor y Ulpiano. Me atendieron muy amablemente y él me recordó lo bien que cantaba mi hermano Sabino, desaparecido hace algo más de diez años. Ambos me dijeron que ya habían leído mi crónica de aquel lunes en “LA NUEVA ESPAÑA”.

Según nos indicaron hay prevista la construcción de varios chalets en su parroquia y no nos extraña porque la distancia con Oviedo es de unos diez minutos aproximadamente. Otro pueblo muy bonito es el de Viella, que además cuenta con el lagar más antiguo de Asturias, el de “La Morena”.

Cumpleaños. La Imprenta Nora es una empresa con mucha solera en Lugones, que inició su actividad en el año 1964, por lo tanto, va camino de cumplir los 60 años. Abrió en la Avenida de Oviedo, número 45 (Cruce Viejo). Hasta que en 1992 se trasladan al polígono industrial de El Castro, fueron los primeros en instalarse en el mismo.

Los fundadores de este establecimiento fueron José Antonio García García y Rafael González Cordero. Rafa es el padre de la dueña actual del negocio, es decir, de Elena González, que lo regenta en compañía de su marido, Sergio Díaz, que, además, canta como los ángeles.

Dicho sea de paso, en esta imprenta tengo depositado desde abril del pasado año mi libro “”Vivir en la reflexión”, por lo tanto hace un año (seguro que han criado musgo). Y el 1 de junio solicité el salón de actos del nuevo Centro Polivalente de Lugones por medio del registro que se inauguraba aquel día, esperando luz verde para poder presentarlo en dicho el hermoso salón.

Jubilación. José Antonio Fernández Suárez, de Lugones de toda la vida, acaba de liberarse de los grilletes laborales tras 46 años al servicio de la banca. Comenzó su labor el dos de enero de 1975 en el entonces Banco de Langreo, en el mismo local en el que hoy se encuentra el Banco Herrero.

Prácticamente siempre prestó sus servicios en la oficina de Lugones. Tuvo como compañeros a Arturo Arbesú, Juan Bautista Cima, la encantadora Paquita Arrieta, que vive en Noreña, y Luis Ablanedo. El primero y este último han fallecido hace años.

Prodigios. Permítaseme esta licencia televisiva. El último año hubo un programa televisivo que lamento finalizara este sábado, llamado “Prodigios” en la 1 de Televisión Española, que busca el mejor joven talento de instrumental, canto o danza.

Perlas de la Sabiduría.

La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones.