"El resultado no es extrapolable a unas generales", sostienen los analistas políticos

El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo no es extrapolable a unas generales y Pedro Sánchez no tiene porqué convocar comicios, como ha hecho Macron en Francia. Ese ha sido uno de los argumentos unánimes entre los analistas reunidos ayer, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, para valorar el nuevo escenario político que se abre en la UE y su correlación en España.

El PSOE ha logrado 20 eurodiputados, uno menos que en 2019. El PP, que partía como segunda fuerza con 13 escaños en el Europarlamento, ha fagocitado los ocho eurodiputados de Ciudadanos y ha sumado uno más hasta llegar a 22. La tercera fuerza es para Vox, con 6 representantes, el doble que Sumar, que se queda con 3. Podemos ha obtenido dos escaños y especialmente reseñable es la irrupción del partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, con tres escaños.

"El programa de Alvise Pérez, es de primero de populismo y está a la derecha de Vox; la campaña se ha desarrollado sobre todo en las redes sociales, donde está considerado un influencer", aseguró el politólogo Ignacio Diez Marcos, que moderó la mesa, organizada en colaboración con el Colegio de licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Asturias. Azucena Álvarez Menéndez, politóloga y profesora con amplia trayectoria en la Alianza Francesa, llamó la atención sobre el ascenso de Marine Le Pen en el país galo, "un drama anunciado desde lejos". A la analista le parece que el primer ministro Macron "ha dado un salto al vacío al convocar elecciones; pienso que se ha precipitado y puede salirle mal la jugada, como le pasó a David Cameron con el Brexit", recalcó.

"Ese previsible auge de la ultraderecha se ha producido con sus tres ‘antis’: anti élite, anti islam y anti Bruselas, aunque ahora parece que han variado la estrategia y prefieren cambiar Europa desde dentro", indicó el profesor, que ha estudiado a fondo los populismos. "Los partidos de la ultra derecha han recogido los votos urbanos de la clase obrera. Es un fenómeno preocupante pero muy interesante. Son muy populares entre los jóvenes, no se trata de abuelos nostálgicos", advirtió.

Encuestas

Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oviedo y colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, señaló que no se han abstenido de la misma manera los electores de ambos partidos (PP y PSOE). "Hay que leer con prudencia los datos. Las elecciones al Parlamento Europeo tienen dos reglas que las distinguen: no se exige un porcentaje mínimo de voto valido para acceder a los escaños y son de circunscripción única. Las extrapolaciones a unas Elecciones Generales no se pueden hacer de forma automática", aseguró. "A pesar de lo que pasa con el CIS debemos seguir confiando en las encuestas porque son muy importantes", remarcó.