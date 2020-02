Una colección de campeonato

El maillot aroíris de Alejandro Valverde, el de "rey de la montaña" del Tour de Samuel Sánchez, el amarillo de líder de la ronda gala de Miguel Induráin y Luis Ocaña, el verde de la clasificación por puntos de Óscar Freire, el del equipo Reynolds con el que Pedro Delgado se impuso en Francia... Todas estas prendas y muchas más (hasta 120) forman parte de la exposición "Ciclismo con Ñ", que puede verse estos días en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama. Las piezas mostradas son de la colección particular de Adrián Jiménez, un langreano de 38 años natural de Riaño que siente pasión por la bicicleta desde que era un niño.

Esa devoción nació delante del televisor a principios de los noventa, cuando Induráin reinaba en las carreteras francesas y cada tarde de julio se convertía en un duelo al sol sobre el asfalto contra los aspirantes que pretendían su trono. De entre todos ellos, Jiménez iba con Claudio Chiappucci. Más tarde fue seguidor de Marco Pantani. "Siempre me han gustado los escaladores. Son los que le ponen espectáculo al ciclismo", explica.

Hace seis años, Jiménez comenzó a practicar ciclismo "más en serio" y cuando llegó el momento de equiparse pensó en recuperar los maillots de sus ídolos de juventud: "Los primeros con los que me hice fueron dos de Laudelino Cubino, uno de la Vuelta a España de 1988 y otro de la Volta a Cataluña de 1990", señala este langreano, que añade: "No soy un coleccionista al uso porque no tengo las prendas guardadas en una vitrina o cogiendo polvo en un armario, Me gusta ponérmelas para salir a andar en bici y organizar exposiciones como esta para que otros aficionados puedan disfrutar de ellas".

La colección de Jiménez ronda actualmente las 300 prendas. Las obtiene a través de internet, en intercambios con otros coleccionistas o yendo a las carreras. "En la última Vuelta a España, por ejemplo, le pedí una a Ion Izaguirre y yendo a la clásica Marino Lejarreta me encontré en Gaztelugatxe con un familiar de Enric Mas que me consiguió una suya",

Entre los maillots de la exposición "Ciclismo con Ñ" -centrada en corredores nacionales y en los extranjeros que hayan corrido en equipos españoles- Jiménez siente especial predilección por una maglia rosa de uno de los Giros ganados por Induráin y un "buzo" utilizado por Rominger en una crono de la Vuelta a España de 1994. "El ciclismo siempre ha movido a muchos aficionados, pero siempre tiene más gancho cuando hay un español en la pomada. Hubo un 'boom' con Perico e Induráin y se recuperó con la llegada de Contador", concluye Jiménez.