Los familiares y enfermos que precisan de cuidados paliativos en el área sanitaria VII, que engloba Mieres, Lena y Aller, lleva varios años ya denunciando la falta de personal en este servicio. Una demanda que el grupo parlamentario popular trató de resolver con una enmienda parcial a los presupuestos regionales para poner en marcha una segunda unidad. Sin embargo, la propuesta no contó con el respaldo del PSOE. Tampoco de IU, Ciudadanos y Foro mostraron su apoyo a esta propuesta que, como apuntó la diputada del PP Gloria García, “no fue una ocurrencia, ha habido varias concentraciones que así lo demandaban”.

El planteamiento de los populares era destinar una partida de 200.000 euros en este servicio, dando respuesta así a la demanda vecinal. Además, “suponía una aportación más para Mieres, ya que la mayoría de las inversiones que vienen para el concejo en los presupuestos son de fondos mineros, no hay casi aportaciones directas”, recalcó García. El servicio de cuidados paliativos cuenta con alrededor de 200 pacientes y el mayor problema, como destacaban los afectados, se suele dar en verano cuando solo están atendidos por una enfermera, ya que el resto del equipo –un médico y otra enfermera– tienen que coger vacaciones. Estas movilizaciones también tuvieron respuesta el año pasado por parte de la Consejería de Salud, si bien no la esperada. Y es que no se contemplaba la posibilidad de aumentar el servicio comarcal, aludiendo a la estrategia de cuidados paliativos para Asturias que se estableció en el año 2009. Asimismo, destacaban que “la referencia en el ámbito sanitario de los pacientes que precisan cuidados paliativos sigue siendo el equipo de atención primaria, independientemente de que necesiten el apoyo de los equipos en los momentos de especial complejidad”.

“La segunda unidad de paliativos no fue una ocurrencia, hubo protestas que lo demandaban” Gloria García - Diputada del PP

Pero los cuidados paliativos no era la única propuesta para el concejo de los populares. También querían que se destinase una partida de 75.000 euros para arreglar el tejado del sanatorio y la botica en el poblado de Bustiello. Al final sólo se aprobaron 20.000 euros para un estudio, “que es importante hacerlo, claro, pero lo primordial es una actuación para evitar que se siga deteriorando”. En esta propuesta Podemos también se unió al rechazo de los otros partidos anteriormente citados.

Por otra parte, Gloria García destacó otras dos propuestas en materia educativa. Por un lado, una actuación en el colegio público Santiago Apóstol en Mieres, “donde hay baños que se encuentran al aire libre, con lo que se hace necesaria una actuación para remediarlo”. El otro planteamiento estaba relacionado con el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Campomanes, en Lena, “que precisa de una cubierta”. En este sentido, se solicitaban 57.000 euros y la demanda tampoco partía de los populares inicialmente, “sino que llevan más de diez años con esta demanda”. La diputada popular lamentó, sobre todo, el rechazo de IU a las propuestas, “cuando está gobernando en estos dos concejos y es consciente de las demandas que existen”.