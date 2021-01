Aller oferta ocho puestos en su plan de empleo y dos contratos de prácticas

En el plan de empleo, cuatro de las plazas ofertadas estarán reservadas para personas desempleadas mayores de 45 años, concretamente dos de los oficiales de albañilería, una del oficial de soldadura y estructuras metálicas y una de oficial de jardinería. Las dos plazas de peón serán para personas desempleadas perceptoras del salario social básico.

Las contrataciones realizadas en el marco del plan serán cofinanciadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal. La financiación de los contratos en prácticas tiene el mismo origen. Además al ser la convocatoria conforme con el Programa Operativo de Empleo Juvenil, podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

Para poder optar a las plazas del plan de empleo, los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos como son pertenecer al colectivo de parados de larga duración o estar en situación de exclusión social, no ser perceptores de prestación por desempleo a nivel contributivo y estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo. Además, no podrán haber tenido una relación laboral con el Ayuntamiento de Aller o su sector público de una duración mayor de cuatro meses, formalizadas al amparo de los planes de empleo de los años 2018 y 2019.

Jóvenes

En cuanto a los contratos en prácticas, los jóvenes desempleados que deseen acceder también tendrán que cumplir una serie de requisitos, además de los necesarios para la celebración de un contrato de trabajo en prácticas según la normativa vigente. Así, tienen que tener menos de 30 años, estar inscritos como beneficiarios en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil y estar inscritos también como demandantes de empleo no ocupado en una oficina del Servicio Público de Empleo, así como no haber tenido relación laboral con el Ayuntamiento allerano. El plazo de presentación de solicitudes se abre hoy y se alargará hasta el próximo 5 de febrero, tal y como señalan las bases.