El hombre que volcó ebrio con su tractor en Caso solo estará un año sin el carné

El hombre que volcó con su tractor en la pista de Brañagallones, en Caso, quintuplicando la tasa permitida de alcohol en sangre admitió los hechos ante el tribunal del juzgado de lo Penal número 1 de Langreo consiguiendo así una importante reducción de la pena. De este modo, el hombre, que fue defendido por el abogado Alfredo García Montes, tan sólo estará sin permiso de conducción durante un año y un día en lugar de los tres años que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Además la multa pasa de 4.380 euros a 360 euros.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las seis y media de la tarde el 25 de mayo de 2019 cuando el hombre, nacido en 1967, conducía con su tractor por la pista a Brañagallones. En un momento determinado perdió el control del vehículo y acabó volcando. Tuvo que ser evacuado en helicóptero y trasladado al hospital debido a las heridas sufridas en la colisión. En las pruebas de análisis de alcohol ordenadas por el Juzgado arrojó un resultado de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que suponía una tasa cinco veces superior a la permitida.

El letrado Alfredo García Montes explicó que, aunque su defendió se confesó como culpable, aseguró que la causa del accidente no era que hubiese tomado alcohol, sino que, al bajar por la pista y cuando iba a reducir la velocidad del tractor, “la marcha no entró y se encontró de frente con una curva cerrada, así que acabó volcando”. Asimismo, el abogado dio cuenta de que su defendido “quedó atrapado por el tractor y, a consecuencia del accidente, hubo que amputarle un pie y parte de la pierna”. Eso no quiere decir que no admitiese haber ingerido alcohol, como se comprobó tras el accidente al realizarle las pruebas de análisis de alcohol. De hecho explicó al juez que había subido a Brañagallones por la mañana para atender al ganado, que comió allí y tomó “unas copas de vino que él mismo subió”.

El abogado defensor acordó con la Fiscalía, que consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito contra la seguridad vial, una “reducción considerable” de la pena si el hombre admitía los hechos, como al final hizo. Así, logró reducir la multa, que pasó de 12 euros al día durante un año (4.380 euros), a dos euros al día durante seis meses (360 euros). Además, se le fraccionará el pago en veinte meses a razón de tres euros al mes.

En cuanto a la petición de retirada del permiso de conducción de vehículos de motor, que inicialmente era de tres años, se rebajó a un año y un día. En este sentido, el abogado Alfredo García Montes explicó que, de haberse quedo con la pena de tres años sin carné de conducir, “estaría obligado a volver a sacarse el carné de conducir una vez que pasasen los tres años, al ser un año y un día, podrá volver a conducir en cuanto pase el tiempo de la condena”.