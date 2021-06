La moción presentada por el grupo municipal socialista de Mieres para trabajar en el diseño de un plan de innovación local que integre todos los procesos socioeconómicos del municipio no contó con el respaldo del equipo de gobierno de IU durante su debate en el pasado pleno, con lo que no pudo salir adelante.

El proyecto de los socialistas también planteaba que se articulase, bajo el plan de innovación local, “los distintos planes de desarrollo necesarios para vertebrar el conjunto, bajo un modelo de gobernanza participativa, transversal, innovadora y efectiva”.

Los socialistas consideran que el gobierno local “sigue recurriendo a pretextos incomprensibles para no apoyar nuestras propuestas, a pesar de que trabajamos diariamente para presentar propuestas reales necesarias para mejorar el municipio”, afirmó la portavoz municipal Gloria Muñoz, quien denuncio la “incapacidad del gobierno local de Mieres para realizar una gestión transparente y participativa, no solo con los grupos municipales, si no también, con el resto de colectivos ciudadanos y sociales”.

Muñoz aseguró que los planes “son necesarios para plantear programas, proyectos, y convertirlos en medidas reales; unas medidas que, aunque parezcan independientes, van dirigidas a un único fin, el desarrollo de nuestro municipio, la creación de empleo y el asentamiento y atracción de población”.