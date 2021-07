El PSOE de Mieres va a exigir en el Pleno municipal al equipo de gobierno “que presente de forma urgente un borrador de propuesta de ordenanza de limpieza a los grupos municipales y a los consejos correspondientes de participación para su estudio y aprobación”. Además, también “se realicen campañas de información y concienciación cívica sobre distintos aspectos relacionados con la higiene y salud pública”.

Los socialistas explicaron que “en el mandato anterior se aprobó por unanimidad la redacción de una nueva ordenanza de limpieza, y eso fue el 2016”. “La entonces responsable y actual presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible afirmó que el servicio de limpieza con la participación de medio ambiente estaba trabajando en un borrador y añadió que no tenía inconveniente para trasladar dicho borrador a la comisión informativa que presidía y aún preside en la actualidad”. Cinco años entiende el PSOE como “tiempo suficiente para elaborar el borrador”.

Además, los socialistas criticaron “los problemas generados por los contenedores por los olores que desprenden ya que no se limpian como se había asegurado”. Además, notifican un “aumento de insectos y roedores en sus alrededores”. Desde el PSOE mierense también pusieron el foco en “la disminución de la limpieza viaria, puesto que no se controla la obligación de no ensuciar y por tanto apenas hay sanciones por los actos incívicos relacionados con la salubridad y la higiene pública”.

Por último, también reclamaron que “que solo han modificado la ordenanza de tenencia de animales, dando gran relevancia en la práctica a las sanciones, pero poca al bienestar animal”.

Motivos por los que exigen al gobierno local de IU que presente un borrador a los grupos para modificar la ordenanza municipal de limpieza.