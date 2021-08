El Alcalde destaca la inversión hecha para que San Martín “progrese”

El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio salió al paso de las denuncias del grupo municipal popular, que criticaba su “dejadez”. El gobierno local defendió “el tesón y la dedicación” con la que se opera para ofrecer a la ciudadanía servicios públicos de calidad y dar respuesta a las necesidades del concejo.

“Desde el gobierno local, a través de las diferentes concejalías que lo conforman, trabajamos y nos esforzamos día a día en la gestión de la política municipal que no está exenta de dificultades de diferente índole como puede ser la propia capacidad económica de la Administración Local o los recursos humanos disponibles a las que hacemos frente con todos los medios posibles para garantizar la efectividad de los servicios y que el municipio continúe progresando”, explicó el alcalde de San Martín, José Ángel Álvarez, “Quirós”.

A pesar de los contratiempos, apostilló, “podemos constatar inversiones en estos dos años de mandato en la mejora de los servicios de agua y saneamiento, reparación de carreteras, eficiencia energética y banda ancha o en favorecer el empleo de parados del concejo en diferentes programas”. Sin olvidar, añadió, “nuestra prioridad con los servicios sociales o las políticas de juventud, cultura e igualdad que han ido adaptándose a los contratiempos marcados por la covid”. En cuanto a nuevas inversiones en el concejo, “recientemente ha sido adjudicado los saneamientos de El Nietu, Piñera, Escobio y Lantero y estamos a la espera de la licitación y contratación de otros proyectos singulares como el nuevo centro de salud o la ampliación del edificio TIC que se sumarán a otras intervenciones públicas que asumirá directamente el Ayuntamiento”, aseguró.

Asimismo, “en próximas fechas se va a adjudicar los saneamientos de El Colláu, de Blimea, y Les Fornielles, de la Güeria, la reparación del argayo de El Rosellón y el levantamiento de un muro en El Corralón. También estamos negociando con la Dirección de Minería el acondicionamiento de una escollera en Santa Anta”, subrayó.

El portavoz del PP en San Martín del Rey Aurelio, José Manuel Pimentao, había asegurado que “la dejadez” y la “parálisis total” en la gestión municipal del equipo de gobierno socialista estaba llevando al concejo a un “declive constante”. Pimentao puso como ejemplo los presupuestos municipales. “En agosto de 2020 se aprobaron los presupuestos municipales de ese año. Ellos mismos dijeron que eran unas cuentas de urgencia por el tema del covid y que se iban a sentar en septiembre para negociar unos presupuestos para el año siguiente en condiciones, en tiempo y forma. Estamos a agosto de 2021 y ni siquiera nos han presentado un borrador”, señaló el edil del PP, que añadió: “Podemos decir que no van a sacar presupuestos para este año y eso trae consigo que no haya ofertas públicas de empleo y que no se puedan hacer inversiones, entre otras cosas”.

El gobierno local ya tuvo que salir al paso hace unas días de las críticas llegadas por parte del portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Hurtado, quien llegó a afirmar que “si el Ayuntamiento fuese una empresa privada, hace tiempo que habría cerrado, porque la gestión que el PSOE lleva haciendo desde hace cuarenta años es pésima”.