El Aller Deportivo F. S. organizará desde mañana, y hasta el domingo, el X Memorial "Celso Garrido". Se trata de un homenaje futbolístico para el que fue conserje durante décadas del polideportivo de Moreda.

Habrá 18 partidos en cuatro días, y todos se disputarán en el polideportivo de Moreda (Aller).

En el grupo A: Aller Deportivo F. S., Astur C. F., Juventud Estadio y Caudal Deportivo. En el grupo B: C. D. Covadonga, C. D. Romanón, Alcázar C. F. y Veriña C. F.

Mañana, jueves, jugarán Aller Deportivo-Caudal Deportivo. C.D Covadonga- Veriña F. C., Alcázar C. F. - C. D. Romañón y Astur C. F. - Juventud Stadio. Será a partir de las 17 horas.

Bajo el lema "El polideportivo de Aller y el Aller Deportivo F. S. No te olvidan", cuenta con multitud de patrocinadores. Entre ellos el Ayuntamiento de Aller y Panificadora Miravalles.