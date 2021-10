Doce millones para regenerar Sama: juzgados, geriátrico y plan de derribos

El desarrollo del Palacio de Justicia dará el pistoletazo de salida a esta transformación que pretende impulsar el Ayuntamiento, tal y como apuntó el concejal de Promoción Económica, Javier Álvarez, quien aseguró que el levantamiento de las instalaciones judiciales también irá aparejado a una serie de mejoras, como el derribo de varios inmuebles. También hay otros proyectos privados, como la imponente residencia de mayores que se construirá en la calle Constitución, justo en la entrada norte de Sama, que contribuirán a que el distrito luzca con nueva cara, siendo mucho más atractivo tanto para la llegada de nuevos vecinos como para generar nueva actividad comercial.

Javier Álvarez explicó respecto al plan de derribos en el entorno de La Nalona que “se hace sobre todo por seguridad, pero también contribuirán a ese lavado de cara que queremos darle a Sama”. Eso sí, la estrategia con los solares resultantes no será la que se está llevando hasta ahora, cuando generalmente se convirtieron en aparcamientos provisionales. Por supuesto que algunos de ellos “podrán ser destinados a estacionamientos”, pero con otros “ganaremos espacio para los ciudadanía”. Así, podrán habilitarse como si de plazas se tratase, espacios para el uso de los vecinos con diverso mobiliario urbano, si bien “no será fácil, porque tampoco es que nos sobre el dinero, pero veremos cómo lograrlo”.

No se olvida el concejal de los aparcamientos, sobre todo con los que se perderán una vez que se empiece a construir el Palacio de Justicia, ya que supondrá eliminación de cuarenta que se ubican en el solar de las futuras instalaciones judiciales, ubicado entre las calles La Nalona y Alonso Nart. Estas plazas serán recuperadas en los solares cercanos que procedan de edificios derribados, e incluso podrían ampliarse. Eso sí, aquí el concejal dio cuenta de la existencia del problema que están teniendo a la hora de identificar a los propietarios de los edificios que serán derribados, “porque si el suelo no es nuestro y tampoco alcanzamos un convenio de uso temporal, no podemos gastar dinero para habilitar el solar como aparcamiento, pero estamos buscando fórmulas para ganar estacionamientos y espacios públicos”.

Desarrollo de vivienda

También se pretende dejar lugar para que se puedan levantar edificios nuevos en esta parte de Sama, ya que parece que el negocio inmobiliario vuelve a activarse poco a poco en Langreo. De hecho, hay un proyecto para desarrollar una treintena de viviendas nuevas en el distrito de La Felguera que será presentado en breve, con lo que es posible que esta situación pueda replicarse en Sama. Con todo este desarrollo, el gobierno local también espera que se atraiga nueva actividad comercial. De cumplirse todas estas premisas, el distrito de Sama recuperará parte de lo que ha perdido estos años y redundará en beneficio de todos los vecinos.