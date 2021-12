Si hay un momento desagradable para los más pequeños de la casa esas son las vacunas. Y ahora, en plena campaña para proteger a los niños contra el coronavirus, Mieres ha querido tratar de hacer ese tenso momento en algo divertido. Y es que ayer, en el hospital Álvarez-Buylla de Mieres, los niños tuvieron unos acompañantes de lujo: la Patrulla Canina. Cinco de los personajes de esta mundialmente conocida serie infantil quisieron darse una vuelta para animar y hacerse fotos con los pequeños antes o después de recibir el pinchazo.

A primera hora de la tarde, “Chase”, “Marshall”, “Zuma”, “Everest” y “Rubble”, cinco de los cachorros de la serie, acudieron a la llamada del Ayuntamiento de Mieres, y aparecieron en el hospital para sorpresa de los más pequeños. “Hola ‘Chase’, fui muy valiente y no lloré”, le decía un pequeño al perro mientras le chocaba la mano. Y como él, la mayoría de los que fueron ayer a vacunarse. Y no solo los peques, también algunos padres no podían ocultar su sorpresa. Y es que las lágrimas se tornaron rápidamente en sonrisas al ver aparecer a los perros por el entorno del hospital, donde se hacía la cola para entrar a vacunarse.

Incluso alguno de los miembros de la Patrulla Canina entró dentro del recinto hospitalario para compartir un rato con los niños que ya habían recibido el pinchazo y estaban esperando los 15 minutos de rigor en la sala de espera.

La de ayer fue, de momento, la última sesión de vacunación a los menores programada en el hospital mierense. Estaban convocados casi 400 niños de entre 8 y 11 años. Los más pequeños, entre 5 y 7 años, aún tendrán que esperar unos días. De hecho, los responsables del Área Sanitaria VII (Caudal) se reunirán hoy mismo para definir el plan para las próximas fechas.

Ayer fue un día tremendamente especial para los que se vacunaron. Y es que no todos los días se puede chocar la mano de los ocupados miembros de la Patrulla, que ayer cumplieron a la perfección con su misión canina.