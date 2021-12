Esquiadores sin temor a la pandemia

Con un índice de contagios disparado, esta sexta ola de pandemia está poniendo en riesgo las Navidades. Pero de momento, el sector turístico en el entorno de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller, no lo está notando. Los responsables de las asociaciones hosteleras de ambos valles señalan que hasta la fecha no ha habido cancelaciones de reservas ni de cara al fin de semana de Navidad, ni al próximo fin de semana de Nochevieja y Año Nuevo. Y aunque ahora mismo la ocupación se sitúa entre el 75 y el 80%, no descartan tampoco que con las últimas horas se pueda estar cerca del cartel de completo. Eso sí, ante la incertidumbre generada por las medidas y restricciones derivadas de la pandemia que aplica cada comunidad autónoma, lo que los profesionales están notando es que ya no se reserva con semanas de antelación. El fin de semana de Reyes, por ejemplo, es aún una incógnita.

El presidente de la asociación turística “Asturcentral”, Luis Núñez, explicó que “hasta la fecha no hemos notado ningún tipo de caída de reservas o cancelaciones de última hora, por lo que suponemos que a partir de mañana la gente que ha reservado venga.”. Ahora mismo, señaló “el nivel de ocupación está entre el 70 y el 75%, mientras que para el fin de semana siguiente, ya es del 75 al 80%”. En este sentido, más que las cancelaciones, Núñez espera que las reservas de última hora sirvan para llenar los alojamientos. “Lo que sí que hemos notado es un cambio en la forma de reservar de los clientes”, matiza este veterano empresario. Y es que si bien en la prepandemia, las reservas se llevaban a cabo con semanas de antelación, ahora la gente es más precavida. “Como hay mucha incertidumbre, pues muchos esperan a reservar, no vaya a ser que se tomen más medidas o restricciones”, indica Luis Núñez. Mientras, desde la asociación “Aller Experiencias”, vinculada esencialmente a los turistas que van a esquiar a Fuentes de Invierno y a la leonesa San Isidro, el presidente Armando Valdés, señaló que “esperamos mucha afluencia de usuarios de fuera de la provincia, también para Reyes”. Además, constató que en los últimos tiempos “llevamos observando que se ha incrementado notablemente el gasto de los turistas en todos los negocios: hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas de esquí y alquileres o escuelas”. Valdés tampoco teme cancelaciones de última hora por la pandemia, ya que “ahora mismo no se están produciendo, no hay constancia de cancelaciones por la situación sanitaria”. Y tampoco cree que vaya a haberlas: “No observamos que puedan producirse cancelaciones. El carácter familiar de los turistas los convierte en grupos de convivencia estable y la práctica del esquí se realiza en un espacio totalmente abierto, por lo que no entraña en sí un riesgo”. Es más, Valdés espera que en los próximos días, con las llamadas de última hora, se cuelgue el cartel de completo. La presente campaña de esquí, en la que tanto Valgrande-Pajares como Fuentes de Invierno tienen nieve suficiente para garantizar las Navidades –salvo hecatombe–, “está siendo uno de los mejores inicios de los últimos años”, señalan los responsables turísticos. Y eso que la meteorología no acompañó, ya que muchos días del puente de la Constitución, en mal tiempo fue la tónica reinante, mermando ingresos en las estaciones, aunque no de los negocios. Aller estrena pistas de patinaje sobre hielo, disponible hasta el 9 de enero Silvia Díaz, Ángela González y Laura García fueron ayer las primeras en estrenar la pistas de patinaje sobre hielo que los alleranos podrán disfrutar por primera vez. La apertura se produjo pasadas las cinco de la tarde, y ya había bastantes personas en el entorno curioseando para entrar a patinar. La inversión municipal para la pistas ha sido de 18.000 euros. Se trata de un recinto de “hielo ecológico”, que se ha ubicado en la Plaza de la Iglesia de la localidad de Moreda, y que estará operativa hasta el día 9 de enero de 2022. El objetivo, explicaron el alcalde, Juan Carlos Iglesias, y la concejala de Turismo, Elena Zapico, no es otro que “de dinamizar la Navidad en el municipio, y, al mismo tiempo, atraer visitantes.” Además, esta actividad se ha elegido como una opción de “après-ski”, para que aquellos usuarios de las estaciones invernales, puedan tener una alternativa de ocio durante los próximos días. La pista instalada cuenta con 200 metros cuadrados de superficie, es de hielo sintético y podrá albergar a 30 patinadores de forma simultánea. Estará abierta al público en horario de mañana y tarde, salvo los festivos navideños, que modificará. Los patinadores usar de la pista por fracciones de una hora, por el precio de 5 euros, importe en el que se incluye el alquiler de los patines.