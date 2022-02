Langreo recurrirá a fondos municipales si no logra ayudas para la planta de compostaje vegetal

El proyecto de la planta de compostaje destinada al tratamiento de residuos vegetales que impulsa el Ayuntamiento de Langreo está inmerso actualmente en los trámites medioambientales. Pese a no recibir financiación en la convocatoria de ayudas del Gobierno central para paliar el cierre de las térmicas, el Consistorio seguirá adelante con la iniciativa.

La intención del equipo de gobierno socialista es recurrir a subvenciones de otras administraciones para completar el presupuesto del que disponen para las instalaciones, que se construirán en el polígono de La Moral. En el supuesto de que no se lograse más aportación, “se emplearían fondos propios del Ayuntamiento” pero el proyecto se ejecutará, indicó el ejecutivo local.

La actuación, cuyo presupuesto alcanza los 746.000 euros, ya cuenta con una subvención de 466.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que supone el 62,5 por ciento del coste total. La recepción de esta ayuda lleva consigo que las instalaciones tienen que estar construidas y en funcionamiento en diciembre del próximo año.

El Consistorio prevé que la planta de compostaje trate cerca de 900 toneladas anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 procederán de la propia actividad municipal y otras 300 de particulares. La instalación se nutrirá de los restos de poda y siega del concejo y evitará que haya que pagar a Cogersa por su retirada y tratamiento.

El compost que se generará, unas 270 toneladas anuales, se utilizará para abonar los parques y jardines del municipio. “Con eso cerramos el círculo, ya que lograremos un abono orgánico sin ningún tipo de componente químico. Y cuidaremos más el entorno y del medio ambiente”, aseguró la Alcaldesa, Carmen Arbesú, tras la confirmación de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica.

La intención del gobierno local es ofrecer el servicio a los vecinos pero también a los concejos vecinos. El ejecutivo municipal calcula que el ahorro será de unos 30.000 euros mensuales al no recurrir a Cogersa para retirar y tratar los residuos vegetales. Tras ser aprobada la ayuda estatal para el proyecto, el Ayuntamiento recurrió a otra convocatoria del mismo Ministerio, la abierta para paliar el cierre de las centrales térmicas. Sin embargo, en esta ocasión no logró financiación al no alcanzar la puntuación mínima exigida.