Los vecinos cortan la carretera en Lada para exigir el saneamiento del río Montés

Los vecinos de Lada están cansados “de promesas, de anuncios y de buenas palabras”. Quieren que, de una vez por todas, se resuelva el saneamiento del río Montés a su paso por este distrito langreano. Por eso cortaron ayer la carretera, porque no aguantan más la insalubridad, los malos olores y los problemas que tenían que haberse resuelto hace muchos años, indicaron. Ya en 2010, el Principado, presentó un proyecto de saneamiento de canalización de vertidos y aguas residuales del río Montés en Lada “pero lo rechazó la Confederación Hidrográfica al no ajustarse a su normativa y desde entonces no se ha hecho nada”, explicó ayer José Enrique Camporro, alcalde de barrio de Lada, durante la protesta vecinal.

