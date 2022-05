Turismo y nuevas tecnologías, receta de los alcaldes para el futuro de San Martín

“Nuevas tecnologías y turismo”. Esos son los dos pilares que deben sustentar el futuro del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Esta es la reflexión de los exalcaldes Graciano Torre y Enrique Fernández, así como del actual regidor, José Ángel Álvarez, “Quirós”. Los tres participaron ayer en el acto de homenaje a los alcaldes y concejales socialistas que ha tenido el concejo en la etapa democrática. Se celebró en el centro social de Lantero. También se recordó a los que ya no están, como el primer alcalde de San Martín, Fructuoso Rozada, y a Ignacio Fernández. En su lugar acudieron el hijo del primero, José María Rozada, y la viuda de Fernández, María Fernández. La única ausencia fue la del exalcalde Marino Fernández, que no pudo acudir por motivos personales.

El de ayer era un día de alegría para los presentes, que celebraban las victorias consecutivas del PSOE durante los últimos once comicios municipales, desde que llegó la etapa democrática. Un hecho al que aludió el secretario general de la agrupación socialista de San Martín, José Ramón Martín Ardines, quien destacó la “valentía” de todos sus compañeros “para llevar encima una gran responsabilidad, que no parece nada fácil”. Tuvo Martín Ardines un momento para aludir a los socialistas fallecidos, tanto alcaldes como concejales, y lamentó no haber podido organizar este acto hasta ahora. “Lo hemos intentando muchas veces, pero ha sido imposible. Ya en 2014 hubo una propuesta para hacer un monolito en honor del primer alcalde, Fructuoso Rozada, pero la oposición lo impidió”.

Entre los homenajeados estaba Graciano Torre, alcalde de San Martín entre 1991 y 2001, quien destacó que este acto “es una satisfacción, un momento de alegría y reencuentro”. Sobre el futuro del concejo, Torre señaló que “está en manos de sus habitantes” y destacó que “no se puede abandonar ningún campo, especializarse en una única cuestión sería un error de criterio. Hay que abordar todos los sectores de actividad, incluso el primario”. “Hacer un análisis” –añadió– “desde el Ayuntamiento y el partido, y pedir los apoyos que sean necesarios para que el municipio tenga futuro, tanto públicos como privados”.

Además de ser alcalde, Torre también fue consejero de Industria, un cargo que en la actualidad ostenta Enrique Fernández, quien también fue regidor de San Martín entre 2011 y 2019. “A mí me tocó el impacto de la gran recesión, era difícil hacer grandes obras, pero sí pudimos coger el testigo de las que habían dejado las Corporaciones anteriores. Además, exigía una dedicación muy grande”, destacó. Fernández encabezó una transformación del municipio “que sigue todavía hoy. San Martín apostó por las nuevas tecnologías, ya tenemos el centro TIC de El Entrego y las instalaciones de Blimea; y este año empezará la ampliación del centro de El Entrego, que supondrá empleos de calidad y cualificados”. Y agregó: “Así es como tiene que ser el futuro del concejo, aunque todavía quedan cosas por mejoras, como las comunicaciones por tren con Oviedo, Gijón y Siero, o el desarrollo del suelo industrial de Santa Ana o Venturo”.

El último en coger el testigo como alcalde en ejercicio fue José Ángel Álvarez, “Quirós”, quien quiso tener “un especial recuerdo” por los alcaldesa y concejales fallecidos, destacando, además, “que en socialismo no sobra nadie”. Para Quirós, el futuro del concejo “tiene que ir enfocado a potenciar un turismo fuerte, con los museos que tenemos, pero también con rutas de senderismo y otras acciones”. No olvidó tampoco el alcalde la reindustrialización y las nuevas tecnologías.