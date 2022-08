Los ganaderos denuncian 80 ataques del lobo en Mieres, Morcín y Riosa

Los vecinos del entorno del Llosorio, el cordal que divide los concejos de Mieres, Riosa y Morcín, están "muy preocupados" por los continuos ataques del lobo a sus animales. El último fue la noche del sábado, cuando apareció muerto un potro en L’Ayalga, en la falda del Llosorio. "El lobo se había comido la mitad del potro", denuncia la desde la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (Agall). Un ganadero que iba a ver a sus vacas encontró al potro muerto en una pista de montaña. "Hay un grupo de tres lobos que matan una media de dos o tres animales a la semana", aseguran desde Agall. Las víctimas son animales domésticos y ganado pero también existe una alta depredación en sus presas naturales, como son los corzos y los jabalíes.

La asociación de ganaderos afectados por el Llobu pone cifras. Según ellos, "en lo que va de año el lobo ha matado 80 animales en los concejos de Mieres, Riosa y Morcín". "Y eso que aún no han bajado los lobos del puerto, los que están con el ganado en las zonas altas durante el verano". En Agall insisten en que están "muy preocupados". "Sabemos que esto no tiene solución", dicen, y piden "la dimisión del Consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, y de todo su equipo, porque ya que no son capaces de controlar la fauna salvaje, que se vayan a su casa y así al menos no cuestan dinero al contribuyente". "Desde el Principado se habla de fijar población en las zonas rurales pero son incapaces de controlar a la fauna salvaje", critican desde la asociación de ganaderos.

A los ataques directos del lobo a los animales se suman otros problemas. Los ganaderos aseguran que tardan hasta tres años en recibir las indemnizaciones. Además, explica, hay animales que mueren de forma indirecta por el ataque y eso no está incluido en el plan de gestión del lobo. Un ejemplo es lo que ocurrió hace quince días en Riosa. El lobo atacó y mató a un potro. La madre, la yegua, intentó defenderlo pero huyó, pero cayó y murió. "El ganadero no cobrará nada por ella y podría tener un precio de mercado de unos 1.500 euros", denuncian desde Agall.