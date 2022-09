El anciano que mató a otro en el hospital Valle del Nalón "está hundido, no se explica lo sucedido"

El anciano langreano que la pasada semana mató a su compañero de habitación en el hospital Valle del Nalón, un nonagenario lavianés, se encuentra "abatido" y "en estado de shock" por lo ocurrido. "No se explica lo sucedido". Así lo aseguró ayer su abogado defensor, José Javier Menéndez Rodríguez, que tiene intención de presentar un recurso para pedir que, debido a su delicado estado de salud, C. S. M. abandone la prisión de Villabona para cumplir el período de reclusión provisional en un centro gerontológico o algún equipamiento similar, bajo vigilancia. "No quiere decir que este hombre vaya a estar en la calle. Sería lo mismo que estar en prisión, pero en un sitio controlado", señaló su letrado.

El juez sustituto a cargo de la guardia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo, dictó el jueves, de acuerdo con el fiscal, una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el anciano detenido, de 87 años. Vecino de Sama, mató presuntamente a su compañero de habitación –un lavianés de 92 años– tras golpearle con el triángulo acoplado a las camas que los pacientes suelen utilizar para incorporarse. También utilizó una almohada para asfixiarlo. El detonante, según las primeras hipótesis, fue que la víctima de la agresión, debido a su deterioro pulmonar, emitía mucho ruido y no le "dejaba dormir". El abogado del detenido indicó a este diario que "teniendo en cuenta la situación personal" de C. S. M., "con una salud precaria", su "intención" es presentar un escrito para que "se le aplique, dado su deterioro físico, la prisión provisional atenuada, que es un mecanismo que hay en la ley de enjuiciamiento criminal". Menéndez detalló que lo planteará, posiblemente, en "en un escrito que voy a hacer al juzgado. Me imagino que lo tendrá que ver el médico forense y demás". Esa prisión atenuada podría llevarse a cabo "bien en un domicilio o bien en un centro, como pudiera ser una residencia, pero siempre bajo vigilancia. El juzgado tendría que decidir cómo se puede materializar eso". El primer paso sería recurrir ante el juzgado de instrucción y, en caso de que la petición sea denegada, en apelación ante la Audiencia Provincial. Investigación El letrado defensor argumentó que "hay que investigar lo que ha pasado y cuáles son las incidencias que pueden haber motivado estas circunstancias. Entiendo que es un suceso traumático que, en mi opinión, se podría haber evitado" si –explicó– "el hombre fallecido, por la situación en la que estaba, hubiera sido ingresado de forma individual". Sobre la posibilidad de que su cliente sea excarcelado, Menéndez indicó que debería ser para trasladarlo a un centro, "entiendo yo, público, si lo hubiera preparado específicamente para ello. Podría ser bajo arresto domiciliario, pero para eso habría que tener un cuidador, además de estar vigilado". Y añadió: "Esta persona tiene una movilidad más o menos limitada y problemas importantes de salud que no voy a decir cuáles son, pero que puedan verse agravados de forma rápida si sigue allí. Una prisión no es un centro gerontológico". También expresó el letrado que su defendido "está abatido. Una persona que entra en un hospital para que la atiendan y sale en un furgón como preso preventivo después de que haya pasado eso... pues está claro que él está hundido. No se explica lo sucedido. Está en shock, estaba en shock". Insistió José Javier Menéndez en que sacar a C. S. M. de la cárcel "no quiere decir que este hombre vaya a estar en la calle. Sería lo mismo que estar en prisión pero en un sitio controlado, como una persona mayor con dolencias. Tiene una situación procesal, pero hay que darle una solución más atenuada".