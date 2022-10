Tres de cada cuatro titulados del centro de FP industrial de Langreo son contratados

Tres de cada cuatro alumnos del Centro de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de La Felguera encuentran trabajo al acabar sus estudios. La mayor parte del resto de titulados continúa su formación y hay un pequeño porcentaje, de un 2,7 por ciento, que está buscando empleo. Así se desprende de las encuestas de inserción laboral que realiza el propio personal docente a los estudiantes que finalizan los ciclos del centro, que recientemente iniciaba un nuevo curso.

En el caso del centro de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan), la cifra de contrataciones de los estudiantes, siempre en FP inicial, bajó hasta el 23,5 por ciento el pasado curso, aunque desde la dirección explican que la actividad del sector resultó muy afectada por el parón de la pandemia y que hay un elevado número de alumnos que prosiguen sus estudios al acabar, por lo que no entran en el mercado laboral. Ambos centros forman el denominado "campus de la FP" de Langreo.

En el centro langreano de FP industrial, el ciclo de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos es el que tiene un mayor índice de inserción laboral (87,5 por ciento), por delante del título de soldadura y calderería (73,3 por ciento) y mecatrónica industrial (66,7 por ciento). Por su parte, instalaciones frigoríficas y de climatización tiene una inserción del 50 por ciento) y mantenimiento electromecánico, del 30 por ciento. Los ciclos a distancia se van por encima del 90 por ciento y, en algunos casos, llegan al 100. "Del ciclo de energías renovables no hay datos porque los últimos que tenemos son del curso 2020-2021 y todavía no se había implantado esta titulación. Es una lástima porque hay algunas titulaciones con una inserción elevadísima que luego no llegan a llenar la mitad de la matrícula", explica Laudino Rodríguez, director del centro de Mantenimiento.

La encuesta más reciente del centro de Imagen y Sonido también es la del curso 2020-2021, con una tasa de inserción laboral del 23,5 por ciento de los alumnos que acababan sus estudios. Esa encuesta se realizó sobre un total de 68 titulados, con un grado de participación del 88,23 por ciento. Por ciclos formativos, se dio una mayor inserción en Sonido para audiovisuales y espectáculos, con un 28,5 por ciento en el turno matutino y un 21 por ciento en el vespertino. Producción tuvo un 28,57 por ciento. El menor grado de inserción se dio en vídeo DJ y sonido y en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, en el turno matutino, "debido principalmente a que un gran porcentaje de alumnos prosigue estudios superiores", indicaron desde el centro. En el caso de vídeo DJ, un 37,5 por ciento de los alumnos siguió con su formación, mientras que en Realización fue un 25 por ciento.

Tendencia general

Según las cifras, que maneja el centro, el total de alumnos que se encuentra trabajando, (28 estudiantes) supone un 41,22 por ciento del total de los localizados. De estos, 16 trabajan en el sector, lo que supone un 23,52 por ciento de inserción. "La mayoría lo hace con contratos puntuales y la tendencia en general es seguir formándose, a través del estudio de otros ciclos de FP Inicial o de FP para el Empleo", apuntaron los responsables del centro, que también detectan "respecto al curso anterior, una disminución del número de titulados y una leve subida en el porcentaje de inserción, manteniéndose el porcentaje de mayor contratación en Sonido y un porcentaje elevado de alumnado de Vídeo DJ que prosigue estudios superiores".

La inserción de los alumnos del centro de Comunicación, Imagen y Sonido que acabaron sus estudios el curso 2018-2019 había sido del 31 por ciento, una cifra que bajó hasta el 15,6 por ciento al año siguiente y que el pasado curso repuntó hasta el citado 23,5 por ciento. "La tendencia se explica porque la repercusión de la pandemia en los sectores de referencia fue enorme, con la suspensión de muchas actividades y eventos. Ahora parece que nos hemos empezado a recuperar, pero para analizar la inserción del sector real habría que tomar como baremo las cifras anteriores a la crisis derivada del covid", aseguró Maribel Lugilde, directora del centro.

Destacó el "buen nivel de inserción" en el sector del ciclo de Sonido y el de Producción de audiovisuales y espectáculos. "Hay que esperar a recoger los datos del pasado curso para poner en contexto la recuperación de los sectores de la familia profesional".