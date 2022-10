Los parados rompen la barrera digital: un plan forma en nuevas tecnologías a desempleados en Langreo

Medio centenar de personas acudió ayer en Langreo a la charla informativa del programa "45+" organizado por la Cámara de Comercio de Gijón y destinado a personas paradas de más de 45 años con el objetivo de mejorar sus competencias digitales. A la dificultad para acceder a un puesto de trabajo cuando se tiene cierta edad, se suma ahora la barrera digital, un impedimento más sobre todo para acceder a determinados puestos de trabajo.

Entre los asistentes a esta charla se encontraban las langreanas Marta García y Noelia Fernández, con dos perfiles muy diferenciados. La primera lleva en el paro desde mediados de agosto, mientras que la segunda lleva ya once años buscando un empleo. Eso sí, ambas son conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para lograr su objetivo laboral.

"Estamos obligados a adaptarnos a la nuevas tecnologías. Quieras o no, todos tenemos que pasar por el aro", apuntó García, quien destacó que sí está notando cierto rechazo por contar con más de 45 años. "En un mes envié mi currículum para varias ofertas laborales y me di cuenta de que no me llamaban a pesar de cumplir con los requisitos". Aun así, no pierde la esperanza porque, como apunta "hay que estar formados y preparados. Y si estás desempleado, tienes que aprovechar para seguir formándote, por eso me decidí a venir a esta charla".

Noelia Fernández considera que, "en función de lo que se busque, es complicado encontrar un puesto de trabajo". Y es que, como apunta, "de camarero están pidiendo personal continuamente, pero no todo el mundo puede hacer ese trabajo". En cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías, esta langreana asegura que "no me resulta complicado; aunque siempre es bueno formarse, creo que lo importante es ponerse a ello y tener ganas. Y luego ya va solo". De este modo, Fernández quería romper un poco con el estereotipo de que las personas de cierta edad no se manejan con las nuevas tecnologías: "Eso no es verdad, yo me manejo tanto con el ordenador como con el móvil sin problema".

El programa "45+" que ayer se presentó ofrece un curso adaptado al nivel de competencias digitales de cada participante de cien horas lectivas en el campus virtual de la Cámara de Comercio de Gijón. Se ofrecerán tres niveles con clases presenciales por videoconferencia y sesiones individuales también de forma online.