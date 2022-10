Rosa Rodríguez, premio "Mujer Rural": "Vivo en un pueblo porque creo en ellos"

"Las mujeres de hoy en día tenemos mucha suerte de que nuestras antecesoras hayan luchado para que nosotras seamos libres de hacer lo que queramos". Con estas palabras, Rosa Rodríguez recibió ayer en la localidad coyana de Rioseco el premio "Mujer Rural" de Asturias 2022. El jurado valoró la labor de Rodríguez, de la localidad de Tablado en el municipio de Degaña, para mantener y dar a conocer la cultura de los oriundos de esta zona del suroccidente de la región, conocidos como cunqueiros o tixileiros. Al acto acudieron, entre otros, el presidente del Principado, Adrián Barbón; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; y Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo y presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), entidad que impulsa el premio.

La entrega de la distinción se enmarcó en la celebración del Día de las Mujeres Rurales de Asturias. También se desarrolló el I Mercáu de los Alimentos del Paraíso, con 23 productoras. El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, que ejerció como anfitrión, destacó que "este día permite poner en valor el importante papel de la mujer en el mundo rural, donde son esenciales para asentar población o luchar contra el envejecimiento, pero sobre todo para sostener el futuro de nuestros pueblos".

Unas palabras que también hizo suyas el presidente del Principado, que proclamó que "el futuro del campo asturiano se escribe en femenino". Barbón destacó que "el porvenir de nuestro medio rural pasa por multiplicar la implicación activa de las mujeres, hace ya tiempo que se reconoce su papel esencial en el campo". Un papel que "antes permanecía oculto bajo nieblas de silencio, una tarea infinita de sol a sol que incluía hundir las manos y los pies en la tierra para realizar cualquier faena agrícola o ganadera que podamos imaginar".

También destacó el presidente del Principado la "transformación" que busca su Gobierno, indicó, "una nueva Asturias, basada en un crecimiento verde, digital y sostenible, que es inconcebible sin la potencia de su medio rural porque esto no es un parque temático para visitar los fines de semana, ni una reserva de votos donde hacer incursiones electorales cada cuatro años. Al contrario, debemos consolidarlo como un lugar idóneo para vivir y trabajar".

Tras las palabras del presidente del Principado se leyó el fallo del jurado. La propietaria de "La guarida del cunqueiro" (un taller-tienda de artesanía) mereció el galardón "por dinamizar uno de los territorios más concurridos de Asturias con cercanía y profesionalidad". El jurado también destacó el "importante" número de candidaturas presentadas este año.

Ya con el premio en las manos, Rosa Rodríguez aseguró que "todo lo que sean reconocimientos se acoge bien, aunque ahora la cuestión es no defraudar, sobre todo las mujeres". En su opinión, "los reconocimientos no son para una persona sola. ‘La guarida del cunqueiro’ no existiría sin los artesanos y nosotros pretendemos que viva el oficio y por eso es importante su conservación".

Destacó la premiada que "vivimos en el mundo rural porque queremos vivir allí y creemos en ello, aunque la despoblación nos está haciendo una mella importante y hay que hacer algo para fijar población, sobre todo en estas zonas". En cuanto al papel de la mujer, señaló que "es importante que el papel de la mujer se visualice, pero siempre con los logros que tenga, falta mucho por andar, pero yo seré cunqueira hasta que me muera". Las celebraciones seguirán hoy con el I Foro Mujer Asturiana y Agroalimentación, actividades infantiles y música.

Mercado

Un total de 23 productoras se dieron cita ayer en el I Mercáu de los Alimentos del Paraíso organizado en la localidad coyana de Rioseco, coincidiendo con las celebraciones del Día de las Mujeres Rurales de Asturias y del Día Mundial de la Alimentación.

Entre los puestos, que también se podrán visitar en el día de hoy, estas mujeres exponen todo tipo de alimentos, como chosco, quesos asturianos, vinos de Cangas, setas, fabes y una amplia variedad de productos de la huerta. Pero no solo eso, también se pueden encontrar guisos tradicionales, huevos, marañueles, miel, helados y otros productos de repostería. Eso sí, todo adscrito a la marca Alimentos del Paraíso Natural.

Un mercado al que no faltó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aprovechó para defender el papel de la mujer productora en el mundo rural. Barbón se recorrió todos los puestos y aprovechó para degustar delicias como las que ofrecía Paola del Sol, de la Quesera del Cares, quien destacó que «está muy bien que se organice un mercado solo de mujeres. Debería haber más porque es importante que se dé visibilidad al papel de las mujeres y, con esta celebración, damos un toque diferente». Palabras que también compartió Carmen Martínez, que tenía un puesto de vino de Cangas:_«Todo lo que sea dar a conocer los productos asturianos está bien. Y por el papel de la mujer, pues en mi caso yo soy la única que trabaja, así que me parece lo mejor».

Los guisos tradicionales fueron presentados en el mercado por Judit Naves, cuya empresa elabora platos cocinados con razas autóctonas asturianas. «Apostamos por el guiso tradicional», apuntó, destacando que «hay que valorar el papel de la mujer, que en el campo es muy sacrificado. Somos un grupo de mujeres con muchas ganas y espero que esta iniciativa sea la primera de muchas, además, escogieron los mejores días –en referencia a las celebraciones– para hacerlo».

Además de ofrecer los productos de Alimentos del Paraíso Natural, el mercado de Rioseco también contó con diferentes actuaciones. Así, ayer le tocó el turno a Mina Longo, que se subió al escenario a la hora de comer, mientras que a la noche llegó Anabel Santiago. También se organizó un taller de pintacaras para los más pequeños.

El I Mercáu de los Alimentos del Paraíso continuará en la jornada de hoy con los mismos puestos y se repetirá el taller de pintacaras. Además, habrá sesión vermú con el grupo «Calea». El mercado echará el cierre a las cuatro y media de la tarde.