El grupo del PSOE de Mieres reclama al gobierno local (IU) un refuerzo en el área de recogida de residuos para adaptarse a la legislación vigente. La propuesta de los socialistas pasa por "ampliar y mejorar los puntos limpios del concejo, ampliar y mejorar los puntos de recogida soterrados y ampliar y mejorar los contenedores de residuos específicos en los núcleos rurales del concejo".

El PSOE de Mieres llevará su propuesta al próximo pleno a través de una moción. La portavoz, Gloria Muñoz, explicó ayer que "dentro de la nueva ley de residuos que se debe aplicar no basta solo con la nueva ordenanza, o la posterior adecuación de la tasa, donde se cobrará por tonelada de elementos no reciclados, por lo que las actuaciones locales para mejorar la recogida selectiva serán fundamentales en el precio de la recogida y tratamiento de los residuos que no vayan convenientemente separados". "Para la adecuación de la tasa se marca un plazo de tres años, tiempo para dotar al concejo de mayor numero de sistemas de reciclaje y puntos limpios", añadió.

La edil destacó que "esta ley que ha entrado en vigor no es sorprendente, se conoce desde hace tiempo y los horizontes de actuaciones daban margen para ir adecuándonos". En este sentido, criticó que "en Mieres apenas se han mejorado las condiciones, se han multiplicado los grandes contenedores que en la mayoría de los casos favorecen la mezcla de todo tipo de residuos en vez de su separación".