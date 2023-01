La cocina de Mieres se codea con la élite

Si hay un gremio al que le guste juntarse y hablar horas y horas sobre su oficio, seguramente ese sea el de cocinero. Y en Madrid, cada mes de enero, en ocasiones febrero, tienen la oportunidad perfecta, con la celebración del congreso Madrid Fusion. Allí, por ejemplo, Xune Andrade fue elegido en segundo lugar como cocinero revelación. Hoy cuenta con un Sol Repsol y ha logrado la primera estrella Michelín de las Cuencas mineras. Pues en ese evento, Mieres exhibirá este año su músculo gastronómico. Y lo hará con la participación de dos chefs en sendos concursos.

El primero en saltar al ruedo será Mario Argüelles, cocinero del TC28, que participará en el concurso de pinchos. Será en torno al mediodía de este lunes, cuando su "Buñuelo al pastor" se mida en las semifinales del concurso de pichos organizado en este congreso culinario. Un bocado que es una reinterpretación del "Bocata al pastor", con el que el genio de la micrococina mierense ya se alzó con el triunfo en el certamen local de pinchos y tapas, el más longevo de cuantos existen en Asturias.

Por la tarde será Natalia Menéndez, de Casa Chuchu, en Turón, la que compita por convertirse en la mejor croqueta de jamón de España, en una final con otros siete cocineros de todo el país. "No me esperaba estar aquí, fue toda una sorpresa que me seleccionaran y aunque hay nervios y yo ya me considero ganadora, todos venimos aquí a ganar", explicaba esta cocinera, embajadora de la "Cocina de Paisaje" asturiana, que empezará a preparar estos bocados a partir de las cuatro de la tarde, con un jurado compuesto por expertos gastrónomos y con algún rostro conocido, como el televisivo Carlos Latre.