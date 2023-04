La sidra ye mundial en La Felguera: el concurso de escanciadores reúne a participantes naturales de Latinoamérica y Rumanía

La sidra ye mundial. Solo había que echar una ojeada, esta mañana, a la lista de participantes en el XXX Campeonato Oficial de Escanciadores, celebrado en el XXVII Jornada de la Sidra Natural de La Felguera. Hubo 34 participantes en la prueba, la primera puntuable de la temporada. Y fue el encuentro más internacional, con escanciadores asturianos procedentes de distintas partes del mundo: desde República Dominicana hasta Rumanía. Durante esta mañana, en la tradicional cita, nueve lagares repartieron casi 2.000 litros en una abarrotada carpa del parque Viejo de La Felguera.

Y para muestra de lo internacional del concurso de escanciadores, dos participantes que esperaban nerviosos para subir al escenario. Uno es Reinaldo Belén, que trabaja en la sidrería El Portal de Villaviciosa. Llegó a España, desde República Dominicana, hace solo tres años. "Cuando probé la sidra por primera vez, me encantó", señaló. Y el otro participante, esperando junto a él, es el gerente de la sidrería: Antonio Sorca, natural de Rumanía. "Venimos a probar suerte en el concurso, a ver cómo nos va", apuntó.

Clasificación

No les fue mal. Sorca quedó séptimo, tres puestos por encima de Reinaldo Belén. El ganador del certamen fue Wilkin Aquiles, de sidrería Avenida de Gijón. En el establecimiento hostelero no pueden estar más orgullosos de él: "Hace solo quince días que se proclamó Campeón del Mundo", apuntaron los responsables de la sidrería. El segundo puesto fue para el lavianés Salvador Ondó, de Tierra Astur. Buen compañero, fue el primero en consolar a una participante que se disgustó porque uno de los culetes no dio la medida. Los nervios jugaron en su contra porque, coincidieron todos los que la conocen, es "una profesional". En categoría sub25, el primer puesto fue para Gabriel Alexander (sidrerías Tierra Astur).

Imponía subir al escenario porque la carpa del parque Viejo estaba ya abarrotada poco después del mediodía. Javier Alonso, del lagar Alonso (Langreo), escanciaba culetes sin parar. "Hay muy buen ambiente", apuntó. Los nueve lagares participantes -además de Alonso; Castañón, Cortina, Viuda de Angelón, Contrueces, Frutos, Piñera, Zapatero y Trabanco- repartieron una media de veinticuatro cajas de sidra en un acto organizado por Festejos "San Pedro". Casi dos mil litros de sidra para empezar con buen pie la temporada.