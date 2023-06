Los hosteleros piden el apoyo de los vecinos para poder organizar las fiestas patronales de Santiago, en Sama

La Asociación Hostelería de Sama, formada por 23 establecimientos del distrito langreano, buscan la colaboración vecinal para poder organizar las fiestas de Sama, como viene haciendo en los últimos años. El colectivo pondrá a la venta un “cupón de colaboración” por valor de diez euros, cuyo importe se destina a sufragar parte de la programación, pero que también permite recoger en los días de fiesta el porfolio, la botella de vino y el bollu preñau.

"No somos una entidad de festejos y no tenemos aportaciones de los socios, así que para nosotros es fundamental que los vecinos apoyen para poder hacer las fiestas. No queremos dejar a Sama sin festejos, pero lo que podamos hacer dependerá de que haya esas aportaciones", indicó Ana Fernández, presidenta de Hostelería de Sama. Y añadió: "Este año hemos bajado la cuota del cupón de colaboración de quince a diez euros porque la situación económica de la gente es complicada y así esperamos que pueda llegar a más vecinos".

La idea es que la fiestas se celebren desde el viernes 21 hasta el martes 25 de julio, día de Santiago. La previsión es que se pueda disfrutar en Sama de orquestas y verbenas en el parque Dorado, actividades infantiles, un ferial en el paseo de Los Llerones y la Calle Cervantes, actividades deportivas, jira y los conciertos en la calle que convocan los propios hosteleros en sus terrazas y zonas peatonales. Estos "mini conciertos" son una de las principales atracciones de la fiesta. El pasado año, se pudo disfrutar de más de 50 actuaciones.

Cupones

"Nosotros no queremos dejar a Sama sin fiestas y trataremos de poner al menos el ferial, la carpa y actuaciones en las terrazas. Pero si hay colaboración de los vecinos podremos hacer más cosas, como actividades para los niños y para la gente mayor", indicó Fernandez, que añadió: "Esperaremos hasta mediados o finales de julio para ver cómo va la recaudación de los cupones de colaboración, que se pueden adquirir en los establecimientos asociados, y a partir de ahí veremos qué podemos programar".