El TSJA urge el Palacio de Justicia de Langreo ante las "deficiencias" actuales: "No hay ni biombos"

Falta de medios en las salas, expedientes por los pasillos, "ni un biombo" para proteger a las víctimas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha alzado la voz ante las "deficiencias" en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción y la sala de lo penal de Langreo. Urgen, a través de la información recabada entre los jueces titulares, que se agilice la obra del Palacio de Justicia -cuya obra está casi culminada y está prevista su inauguración este año- para el traslado de las dependencias. Las salas actuales, especialmente la número 3 de Primera Instancia y la de lo Penal, "son totalmente inadecuadas para un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia". En el anterior ejercicio, según los datos del TSJA, los juzgados del municipio registraron la entrada de 2.218 asuntos.

Sin rodeos. El TSJA ha sido muy claro en la última memoria sobre la actividad judicial en la región. Apuntan que, durante el año pasado, "se han apreciado notables deficiencas en el edificio donde están ubicados el número 1 y el número 2 (de Primera Instancia)". Los problemas en este inmueble no son baladí: "Se refieren a la ausencia del cableado eléctrico, caídas en la red, equipos informáticos obsoletos y que son lentos, produciéndose anomalías en el funcionamiento del sistema de videoconferencia". Tanto es así, que se han visto obligados a realizar las conexiones por mensajería instantánea (a través de WhatsApp). Aún peor es la situación en las salas número 3 de Primera Instancia y de lo Penal, "con salas de vistas sin ventilación y dependencias frías y húmedas".

El TSJA se detiene especialmente en enumerar las "deficiencias" de la sala número 3 de Primaria Instancia, ubicada en un bajo a pie de calle. "La oficina judicial es un espacio donde están concentrados todos los funcionarios, tanto de civil como de penal". Esta situación, explican, "hace difícil la concenración pues cada uno tiene que atender las consultas telefónicas relacionadas con los expedientes que tiene asignados".

El juez y el letrado de la administración de justicia tienen despacho, pero la situación no es mejor. Según el informe del TSJA, las dependencias "son frías y húmedas, por su ubicación en un bajo". Esto obliga a "tener las persianas bajadas a los efectos de que no entre humedad, máxime en estaciones climatológicas frías y lluviosas". "No se puede ver la luz del día, resultando poco saludable", añade. El archivo del juzgado, apuntan, "resulta pequeño de espacio". Obligando -continúa el informe- a "habilitar espacios anexos tales como la sala de reconocimiento en rueda e, incluso, el pasillo".

Biombo

Es en esta sala en la que el TSJA describe una escena, cuanto menos, singular. Los magistrados llevan ya un tiempo haciendo hincapié en la falta de un biombo, "circunstancia que se agravó en una vista donde unas menores se vieron obligadas a declarar", apunta el informe. Los funcionarios tuvieron que "habilitar unas perchas con togas para evitar que visualizaran a la persona que habían denunciado".

El TSJA señala la necesidad de renovar el mobiliario y los equipos informáticos en todas las salas. También de mejorar la conexión, que se "llega a colapsar" al final de la mañana. Tanto es así que, en la sala número 1 de Primera Instancia e Instrucción, la jueza ha tenido que llegar a utilizar su móvil personal en determinados momentos -para videoconferencias u otras conexiones necesarias en un procedimiento-.

Críticas por la falta de materiales y también de recursos humanos, concluye el balance. Según el informe del TSJA, el juzgado número 2 de Primera Instancia requiere de un refuerzo funcionarial. Se trata de la sala a la que se le han asignado los casos de violencia contra la mujer, lo que supone un incremento en el número de asuntos anuales.Tiene tres funcionarios en la sección penal y cuatro en la sección civil, para un total de 800 declaraciones civiles y otras 800 diligencias previas en Penal (en el año 2022). Es un ratio muy por debajo del que arrojan otros órganos judiciales de la región, como en Gijón -con siete u ocho funcionarios para 1.100 asuntos-.