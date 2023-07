El Gordo se queda en el banco: el premio de Lotería en Mieres no aumenta el consumo

Día 22 de diciembre de 2022. 11:00 horas. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo, niños de San Ildefonso, se sonrieron nerviosos: "05490", cantaron.

El Gordo de la Lotería de Navidad salió del bombo. Y los teléfonos en Mieres ardían: "Busca el décimo, que nos tocó", se escuchaba en muchas voces. Tantas hasta 130 millones en papeletas de 80.000 euros, vendidas por el Club de Atletismo Mieres. La alegría se contagió de bar en bar, de casa en casa. Los comerciantes y hosteleros auguraron un tiempo mejor, también los expertos en economía. Pero no ha ocurrido. Los profesionales del sector servicios afirman ahora, siete meses después, que la lluvia de millones apenas se nota en caja. Solo hostelería y agencias de viajes perciben un "leve" repunte. En los concesionarios de coche hay, literalmente, "desilusión". Parece que el Gordo se ha quedado en el banco.

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal (UCC), Loli Olavarrieta, remarca una matización antes de sus valoraciones: "Que quede claro que estamos muy, muy contentos, desde el sector, de que el Gordo cayera en Mieres. Todo lo que sea bueno para nuestros vecinos, es bueno para nosotros". Alegría sí, pero sin caja. Porque, según Olavarrieta, "entre nuestros asociados no se ha percibido un repunte de ventas. Sí fue una campaña de Navidad mejor que las anteriores pero, a día de hoy, no se perciben grandes cambios". "No sabemos si es que se está consumiendo en otro lugar o si los agraciados lo han destinado a tapar agujeros y también a aumentar los ahorros". "Quizás se ha incrementado la venta de grandes bienes muebles, como coches", añade.

Venta de coches

No parece. Al menos, no en los concesionarios consultados por este diario. En Seat Varocar son muy claros: "Siendo sinceros, ha sido una desilusión. Sí pensábamos que las ventas repuntarían, pero lo cierto es que la temporada ha sido relativamente floja", apuntan los responsables del concesionario –en Vega de Arriba–. Ni en modelos de gama media ni en gama superior. "No se ha percibido en nada", coinciden en negocios automovilísticos con sede en el municipio. "Ni acertamos en nuestros pronósticos ni se han cumplido las expectativas", señalaron.

Los pronósticos, efectivamente, no se han cumplido. Ni los del sector ni los de los expertos. Economistas consultados por este diario afirmaron que los lugares en los que se produce este fenómeno, una suerte muy bien repartida, suelen experimentar un incremento puntual en el Producto Interior Bruto (PIB) que se refleja en la economía local.

El estudio de casos similares al de Mieres, grandes premios repartidos en lugares relativamente pequeños, reflejan una media de incremento puntual de cinco puntos en el PIB. Esto se debe, explicó el economista Heri Gutiérrez –profesor de Economía del instituto David Vázquez de Pola de Laviana, al aumento en el consumo. "El consumo familiar es una de las medidas que tiene en cuenta el PIB. Era de esperar que ese consumo repercutiera en comercio, servicios y hostelería de Mieres", afirmó.

Parece que no está siendo así. Quizás la clave está en la explicación sociológica. Según Jacobo Blanco, sociólogo de la Universidad de Oviedo, era de esperar que el Gordo de Mieres se repartiera aún más en los hogares. "Hay que tener en cuenta el perfil social de un municipio como Mieres. Hablamos de una zona con un alto índice de envejecimiento, en el que seguro que muchos padres ayudarán a sus hijos y muchos abuelos ayudarán a sus nietos". La previsión del sociólogo, que de momento parece acertada, es que "el dinero se acabará rápido, pero en muchas manos y en un consumo particular más elevado; aunque no necesariamente en el municipio de Mieres".