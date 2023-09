Las consecuencias de la burocracia llevada al absurdo: los niños de los pueblos de Tuilla podrían tener bus a escuelas de Siero, pero no a su colegio, el Regino Menéndez

Son las consecuencias de la burocracia llevada hasta el absurdo. Los once niños de las localidades de La Braña del Río, La Braña, La Mudrera y la Mudrerina que estudian en el colegio Regino Menéndez, en Tuilla, no tienen transporte escolar hasta su centro educativor, pero sí dispondrían de él si estudiasen en el otro colegio de su área de influencia, aunque esté en el vecino concejo de Siero.

El problema es que, en el nomenclátor que maneja el Principado, las cuatro localidades están inscritas como si formasen parte del núcleo urbano de Tuilla, como si fuesen barrios cercanos al centro educativo y no pueblos alejados del colegio. Según el Principado "el alumnado reside dentro de la misma localidad langreana en la que se encuentra el centro educativo", es decir, en Tuilla. Es lo que ponen los papeles que maneja el Principado, que esos pueblos de la zona rural de Tuilla, una parroquia con una extensión de 9,2 kilómetros cuadrados, son tan del centro de Tuilla (lugar, no parroquia) y están tan cerca del colegio como si estuviesen al lado de la pastelería-bar Carly, sede de la peña de David Villa.

Eso que supone que "legalmente, la administración no puede atender la demanda de las familias". Si los niños estudiasen en La Felguera o incluso en la cercana localidad de Carbayín, en Siero, no habría ese problema ya que el colegio no estaría en su lugar de residencia. Ante esta situación, la consejería de Educación ha solicitado al Ayuntamiento de Langreo que cambié el nomenclátor para que aparezcan los cuatro pueblos como tales y entonces sí se podrá aprobar el transporte escolar para esos once niños.

"En cuanto el Consistorio realice ese trámite, la Consejería de Educación y el Consorcio de Transportes de Asturias darán los pasos necesarios para habilitar el servicio, al que tendrá derecho el alumnado que cumpla con el resto de requisitos de la resolución, como por ejemplo residir a más de 1.500 metros del centro. No es necesario esperar a un nuevo inicio de curso. Es una gestión que se puede realizar en cuanto esté resuelto", explicaban ya el miércoles desde el Principado.

Esa es la explicación de Educación. En Langreo tienen otra, aunque no quieren entrar en ningún tipo de polémica que pueda perjudicar a los niños y que los deje sin bus escolar. El alcalde, Roberto García, explicó ayer que el Ayuntamiento ya está tramitando el cambio solicitado por la Consejería. "No es que lo vayamos a hacer, es que ya estamos adaptando el nomenclátor a las exigencias del Principado", afirmó. Aún así, desde el Gobierno local "no entendemos esta situación porque antes había transporte escolar en esa zona y dejó de haberlo porque no había niños, ahora que los hay lo lógico sería que fuese restablecido sin ningún problema", explicó García, e insistió en que "si el problema es el nombre, pues se cambia".

"Desde la consejería de Educación nos piden que lo hagamos de una determinada manera, pues no tenemos ningún problema porque lo que nos urge es que los niños tengan transporte para asistir al colegio el próximo día once de septiembre", subrayó el Alcalde.

El regidor reveló además que la próxima semana habrá una reunión para tratar la cuestión entre el Ayuntamiento y la consejería de Educación. "No vamos a protestar, vamos a pedir soluciones", avanzó. García destacó además que "todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Langreo tenemos la misma postura".