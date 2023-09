El Angliru, exhibición de ciclismo y civismo

Si el espectáculo sobre las dos ruedas lo pusieron los ciclistas, especialmente en trío del Jumbo formado por Roglic, Vingegaard y Kuss, no fueron los únicos que dieron una lección en las duras rampas del Angliru durante la etapa de la Vuelta a España que se celebró el miércoles. Y es que para el Alcalde, Roberto Álvarez, los aficionados dieron también una exhibición de civismo y de buen comportamiento, haciendo que la jornada fuese "casi un 10" para el concejo.

Con unas horas de poso y tras varias semanas de nervios y preparativos, el regidor riosano quiso analizar para LA NUEVA ESPAÑA lo acontecido en una de las jornadas más destacadas de la Vuelta a España. "Ha sido un día casi perfecto", señalaba el Alcalde, que se deshizo en elogios hacia los miembros de Guardia Civil, Protección Civil y el resto de cuerpos y organismos implicados en la seguirdad de la etapa, una de sus grandes preocupaciones antes de que el pelotón enfilase las duras rampas. "La verdad es que hemos tenido una gran jornada, sin apenas incidentes, y con un gran comportamiento de los aficionados", destaco Álvarez.

Explica el Alcalde que en esta edición, la novena en la que la Vuelta llega al alto riosano, "la gente que ha venido a ver a los ciclistas a pie de carretera parece que venían más concienciados". Lo afirma en el sentido de que "veías como todo el mundo recogía su basura, y daba la impresión de que hubo muchos menos residuos de los que se dejan otras veces". "Es muy difícil de controlar una masa tan grande de gente, y este año todo el mundo ha estado muy bien y se ha comportado muy bien", indicó el regidor.

También a nivel económico, el paso del pelotón ha caído bien en Riosa. "Es verdad que estamos un poco en crisis en cuanto al sector hostelero, pero todos los bares que pusieron barra, que dieron pinchos y comidas, incluso gente que montó puestos en la subida, me transmitieron que había sido una jornada muy buena", confesó Roberto Álvarez.

A juicio del Alcalde, esas décimas que faltan para llegar a una nota de 10 tienen varios factores que las restan. Por un lado, "no pudimos habilitar el parking previsto en Viapará, porque con las lluvias de los días anteriores, el cesped estaba embarrado e iba a ser imposible sacar después los coches". Eso sí, el regidor también se muestra orgulloso de sus vecinos: "Muchos abrieron sus casas o sus terrenos para dejar aparcar a visitantes". Por otra parte, también están los factores incontrolables: la niebla del final de etapa, o los pequeños sustos en forma de dolencias que dieron algunos de los aficionados. "Es algo que no se puede controlar, pero se resolvió de una manera muy eficaz por parte de los servicios sanitarios y la Guardia Civil", señaló Álvarez, que apuntó a que "pese a todo el caos que se forma, se pudo circular perfectamente y no hubo incidentes".

Riosa ha dejado atrás ya la Vuelta a España, a la que apenas le quedan un par de jornadas. Eso sí, ya tiene la vista puesta en la próxima vez que la organización decida visitar el Olimpo del Ciclismo. En ese momento, se cumplirá la décima ascensión en una etapa de la ronda española. Y en esa edición, la jornada tiene que ser, como es de esperar, de 10.