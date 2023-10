La brecha de género en la formación: solo cuatro de cada cien alumnos del centro de FP industrial de Langreo son mujeres

La FP industrial sigue sin cuajar entre la población femenina de la cuenca del Nalón. Eso se desprende, al menos, de las cifras de matriculaciones del centro integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo. Solo un cuatro por ciento de los estudiantes que acuden al centro, ubicado en la ciudad tecnológica de Valnalón, son mujeres, una tendencia similar a la que se observa en otros estudios de la FP industrial.

El equipamiento langreano oferta actualmente seis titulaciones. Se trata de los ciclos de Soldadura y Calderería; Mecatrónica Industrial; Energías Renovables; Instalaciones Frigoríficas y de Climatización; Mantenimiento Electromecánico y Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. Todos ellos suman 400 plazas en la enseñanza presencial y solo un 4 por ciento de los estudiantes que captan son mujeres. La cifra sube algo en la enseñanza a distancia, con un 10 por ciento de alumnas.

"Hablando con compañeros de otros centros integrados similares estamos todos un poco bajo la misma casuística", explica Laudino Rodríguez, director del centro de FP de Mantenimiento. "No hay forma de corregir ese desequilibrio y las mujeres siguen sin ver atractiva esta rama profesional. Hoy en día estas profesiones no son de fuerza bruta ni mucho menos. Están muy tecnificadas, pero no acaba de cuajar en el sector femenino. No sé qué pasa pero la realidad es así", indica Rodríguez.

La joven avilesina Olaya Fernández, de 18 años, es una de las excepciones. Cursa primero de Energías Renovables. "Siempre me llamó mucho la atención todo el tema de las energías renovables y el medio ambiente. Miré alguna carrera universitaria, pero ninguna estaba tan enfocada específicamente hacia este campo, que además tiene mucha salida laboral. Es algo que me gusta y si puedo trabajar en ello, fenomenal".

"En mi clase solo somos otra chica y yo", relata la estudiante avilesina. "No sé por qué hay tan pocas mujeres en esta rama profesional. Imagino que son estereotipos que van calando desde que eres pequeña, para que te metas en alguna titulación relacionada con la salud, el magisterio o el cuidado de las personas. Mucha gente se orienta hacia eso, de la misma forma que hay menos chicos en Magisterio".

Ocupación

En el conjunto del centro de FP de Mantenimiento de Langreo, sus responsables ya explicaron días atrás que la ocupación este curso es del 66 por ciento para cubrir las 400 plazas de enseñanza presencial, aunque el reparto según los ciclos varía. Mientras que en el ciclo de Renovables se han quedado diez personas en lista de espera y en el de Mecatrónica (desdoblado a mañana y tarde) la ocupación es del 97 por ciento, en otros ciclos como Mantenimiento, están al 50 por ciento. Y todo ellos a pesar de que la empleabilidad en este último ciclo ronda el 100 por ciento.

El equipo directivo relató que recientemente vino una asociación de instaladores de fontanería y calefacción para conocer "la bolsa de empleo que tenemos porque están desesperados porque no encuentran profesionales. Desde el final de la pandemia, cuando empezó de nuevo a repuntar todo, se encuentran con este problema".