San Martín garantiza los entierros en El Entrego y negocia la adquisición del cementerio, todavía sin acuerdo

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines quiere "transmitir tranquilidad" a los vecinos tras el anuncio del propietario del cementerio de El Entrego de que cerrará las instalaciones el 31 de diciembre. Ardines fue claro. Por un lado, aseguró que "el Ayuntamiento nunca ha dejado a nadie sin enterrar, aunque no tuviera familia ni recursos" y, por otro, avisó al propietario, que ha anunciado el cierre, que "no puede hacerlo de forma unilateral". El Alcalde explicó que "en el cementerio no hay un único propietario, sino que hay uno mayoritario (el que ha anunciado su jubilación y cierra de las instalaciones) y luego están los propietarios de los nichos". Los servicios jurídicos municipales, subraya Ardines, "afirman lo que ya le dijimos al propietario mayoritario el 17 de octubre, que los propietarios de los nichos tienen derecho a enterrar a sus familiares en su propiedad". El Alcalde insiste en que eso es así ahora y lo seguirá siendo más allá de la jubilación del propietario mayoritario "porque el cementerio no puede estar cerrado a los dueños de los nichos".

Lo que no está aún definido es lo que ocurrirá a partir del uno de enero de 2024. El propietario mayoritario ha presentado una oferta de venta del cementerio al Ayuntamiento. El Consistorio encargó un estudio del estado del camposanto y una tasación. El valor no ha convencido a los técnicos municipales por lo que se ha pedido su revisión. Ese es el punto en el que se encuentra actualmente la negociación. De todos modos, el Alcalde insistió en que "el Ayuntamiento está trabajando para garantizar los servicios funerarios a los vecinos de San Martín". En lo más inmediato, el equipo de gobierno socialista ha querido clarificar, ante la próxima celebración del Día de Todos los Santos, que el cementerio de El Entrego, al igual que el resto de los del municipio, "prestará con normalidad su servicio a la ciudadanía en esta celebración en memoria de los difuntos", conmemoración que genera cada año una afluencia mayor de público que de ordinario en el acceso al lugar, tanto en las jornadas previas a este evento religioso, como el propio 1 de noviembre. "Ante cualquier duda que pueda albergar la ciudadanía del municipio, desde el Consistorio queremos trasladar que el servicio y acceso a todos los cementerios del municipio, incluido el de El Entrego, está garantizado. Podemos aseverar que el funcionamiento es plenamente normal, como en años anteriores, atendiendo así a las costumbres que para honrar a los fallecidos practican en mayor o menor medida sus familiares en estas fechas", explicaron. Para facilitar la circulación de vehículos en esas fechas, desde la Policía Local se anuncia que habrá un dispositivo especial de regulación del tráfico en los cinco cementerios del municipio: El Entrego, Sotrondio, Santa Bárbara y Cocañín, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos el próximo miércoles.