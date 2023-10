Lo vecinos piden el desalojo de un indigente que durante años ha llenado de basura el arroyo Duró en Mieres

Los vecinos de La Villa piden el desalojo de un indigente que desde hace años reside en un improvisado refugió emplazado entre un edificio residencial y el arroyó Duró. La asociación de vecinos reclama que servicios sociales busque algún tipo de solución para la situación de esta persona, con graves problemas de drogadicción. Señalan que su permanente presencia en el citado vial está generando un problema de salud pública. "La acumulación de basura y todo tipo de desechos se agrava al producirse un continuo vertido al cauce anexo", explican los portavoces de la comunidad.

La asociación de La Villa-Covadonga no solo reclama la intervención de las administraciones local o autonómica para reubicar al indigente, además han trasladado su preocupación a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. "El estado del río es lamentable. El cauce está lleno de todo tipo de basura y excrementos", apuntan los portavoces del barrio. Y añaden: "Hablamos de un foco de insalubridad que no se puede prolongar por más tiempo". Esta persona lleva pernoctando habitualmente desde hace más de dos años en los bajos del edificio que se encuentra entre el centro de salud Sur y el instituto Bernaldo de Quirós. Se trata de un espacio pegado al río Duró y oculto de los viandantes, ya que se localiza en la parte trasera del edificio, ubicado en un tramo peatonalizado muy próximo al campus universitario de Mieres. En un principio el refugió constaba de cartones, pero poco a poco ha tomado la forma de una improvisada tienda de campaña. "Servicios sociales debería actuar, ya que no se puede permitir que una situación de estas característica se prolongue en el tiempo", indican los responsables de la asociación de vecinos.

Este caso guarda ciertas similitudes con el que sufrieron los vecinos de realojo de La Mayacina. La quejas entre los residentes fueron también airadas. En este caso fueron dos los indigentes que se instalaron en esta zona urbana. El problema, más que de su simple presencia, surgió igualmente de los hábitos de vida del grupo. Así, la comunidad de vecinos de la calle Salvador Allende, con el apoyo del resto de residentes en este complejo situado junto al puente Seana, presentaron un escrito ante el Ayuntamiento solicitando el urgente desalojo de la cochera sin uso en la que en este caso se había instalado el refugio. Nada se pudo hacer hasta que estas personas abandonaron por decisión propia la cochera que habían "okupado".

En La Villa también se instalaron indigentes en un voladizo del centro de salud Sur. A las quejas vecinales se sumaron también hosteleros. Los usuarios del centro de salud se encontraban diariamente defecaciones y orines, tanto humanos como de los perros que estas personas tenían como mascotas. La Asociación de vecinos "Covadonga-La Villa" llegó a pedir que se vallará el edificio, pero finalmente los "okupas" se también se fueron. En el caso de la persona instalada junto arroyo Duró, la entidad percibe que no tiene ninguna intención de abandonar este espacio. Por ellos piden la intervención de las autoridades públicas.