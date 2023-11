"Ahora vamos lanzados a por el Gordo de Navidad, esto era solo la previa". Así de satisfecha se mostraba este martes la lotera Fani Vallina, después de que el sorteo del lunes de la Bonoloto dejase en sama 63.942 euros correspondientes al premio de segunda categoría (5 números más el complementario). El boleto fue sellado en la administración de loterías número 21, ubicada en la plaza Antonio Herrero y regentado por Vallina.

"Estoy muy contenta. Me pilló totalmente por sorpresa. Me enteré cuando vine por la mañana a abrir del local y vino el representante de la delegación de Loterías a traerme el cartel", relata Vallina, que añade con humor: "Creía que era una broma. Lo primero que hice fue mirar lo mío pero no hubo suerte". Esta lotera langreana asegura que es "muy difícil saber" quién puede ser el agraciado porque a la Bonoloto "juega mucha gente".

Los números de la suerte en este sorteo fueron 23, 33, 49, 15, 22 y 08, siendo el complementario el 14 y el reintegro el 5. No hubo ningún boleto premiado con la primera categoría (seis aciertos).