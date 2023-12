La falta de apoyo de la militancia tras perder la Alcaldía, clave en la dimisión en bloque de la ejecutiva del PSOE de Langreo

El PSOE de Langreo ha saltado por los aires. La crisis que los socialistas langreanos arrastraban desde las elecciones municipales del pasado mayo, cuando perdieron la Alcaldía en beneficio de IU, se saldó este viernes con la dimisión en bloque de la ejecutiva local del partido. El ya ex secretario general del PSOE de Langreo, Gregorio Lora, convocó a su equipo a una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva para las seis y media de la tarde de ayer. A las 19.44 horas, la Federación Socialista Asturiana (FSA) enviaba un comunicado agradeciendo los servicios prestados.

Lora había rechazado a primera hora de la tarde de ayer la petición de este periódico de valorar la asamblea del jueves, en la que la mayor parte de la militancia rechazó su gestión del último año. Horas después la dirección regional daba a conocer el cambio de rumbo en el PSOE local.

Tras el protocolario agradecimiento de la FSA "a la intensa labor desempeñada por la comisión ejecutiva en estos años, siempre pensando en el beneficio de los vecinos y vecinas del municipio", la dirección regional achaca la decisión a la pérdida de la alcaldía, "unos resultados electorales que en Langreo no fueron los esperados", lo que conduce al "necesario proceso de renovación del partido".

La dirección del PSOE langreano la asumirá ahora una comisión gestora que se encargará de conducir la transición hacia la constitución de una nueva comisión ejecutiva municipal.

"Para la FSA-PSOE, las políticas socialistas han sido claves en estos años en el proceso de avance y modernización que ha experimentado Langreo", asegura la dirección regional del partido, para anunciar después que el objetivo "ahora será trabajar en la constitución de una nueva comisión ejecutiva municipal que pueda ofrecer a los langreanos y langreanas un proyecto político renovado, unido, fuerte y ambicioso, capaz de volver a conectar con la ciudadanía y de recuperar su confianza con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027".

La dimisión de Lora y su equipo se precipitó en apenas 24 horas, desde la tensa asamblea del jueves a la tarde noche del viernes. En la asamblea ya quedó claro que no contaba con los apoyos suficientes para seguir al frente del partido. El sector crítico ganó de mano la primera votación, la necesaria para conformar la mesa que debe dirigir la asamblea, formada por presidente, secretario de actas y secretario. Era una avance premonitorio de lo que vendría después. Tras las tensas intervenciones, nueve en total, Lora sometía a votación su gestión del último año. El resultado fue de 75 votos en contra de su trabajo, 55 a favor y dos abstenciones.

El sector crítico, que llevaba meses pidiendo la salida de Lora, reforzó ayer su presión sobre el secretario general y su equipo. "Los estatutos no dicen que una ejecutiva que someta su gestión al voto de la militancia y pierda deba dimitir, pero tampoco hay precedente de que una ejecutiva que haya perdido esa votación siga en el cargo", explicaron ayer los críticos, que reclamaban la intervención de la FSA. Se da la circunstancia de que la número dos del partido, Rita Camblor, vicesecretaria general de organización y coordinación de la FSA-PSOE, está afiliada al partido en Langreo y participó en la reunión del jueves. De hecho, la mesa consultó con Camblor si tenían derecho a voto diez nuevos afiliados del PSOE de Langreo, ya que había dudas sobre la interpretación de los estatutos.

El PSOE de Langreo busca ahora una renovación que le permita afrontar con garantías de éxito las elecciones locales de 2027. Le quedan casi cuatro años para recomponerse.

Siete meses buscando culpables por la pérdida de las elecciones

Desde la noche electoral del pasado 28 de mayo, el PSOE de Langreo buscaba culpables por la pérdida de la alcaldía. Carmen Arbesú no logró mantener el cargo y hubo quien culpó a la candidata y quien culpó a la ejecutiva local por no apoyarla. La ejecutiva se defendió esgrimiendo los resultados de las elecciones autonómicas y más tarde las generales, en las que el PSOE ganó en Langreo. Arbesú no tomó posesión como concejala. Dimitió asegurando que no se sentía respaldada por el partido. Ayer le tocó a Lora.