Dieta de premios en las Cuencas: de los 148 millones del Gordo del pasado año a dos décimos de sendos "quintos" esta vez

Las Cuencas llevan años reclamando una transición energética justa. La transición "loterística" ha sido demoledora. De los 148 millones repartidos el pasado año en Mieres y Aller gracias al primer premio del sorteo navideño, se ha pasado esta vez a apenas 12.000 euros, correspondientes a dos quintos vendidos en Pola de Laviana. Del Gordo se ha evolucionado hacia un balance enjuto, casi paupérrimo. Han abultado la suma total, eso sí, las pedreas y terminaciones. Ha sido el caso del club atletismo Mieres, la entidad que el año pasado llevó el Gordo a la comarca del Caudal y que este año ha logrado rascar un reintegro del primer premio.

La jornada dejó un resultado final amargo, pese a que se inició con muy buen pie, sobre todo en Pola de Laviana. Allí madrugó la fortuna para dejar un pellizco de uno de los quintos premios, correspondiente al 88.979. Fue en la administración número 1 de la Pola, "El Disloque", regentada por David Rodríguez. "Estoy muy contento. No ha estado mal para estrenarse, ahora a por el Gordo", bromeaba Rodríguez, con las expectativas altas para lo que quedaba de mañana. El lotero lavianés explicó que "no es uno de los números que tenía en ventanilla, por lo que ha debido ser venta por máquina". También resaltó que "este año he vendido todos los números que tenía. No he tenido que devolver nada".

La racha se mantuvo en el concejo del alto Nalón y poco después caía un décimo de otro quinto premio, otros 6.000 euros. Fue con el 86.007. Lo vendió el receptor mixto que Eva Díaz regenta en el bar Cactus. "Ha sido una gran alegría, todavía queda sorteo para dar más", se animaba Díaz, que ayer no pudo acercarse al negocio al encontrarse acatarrada. Sí estaba allí la empleada que atiende el receptor de lotería, Graciela Caballero. "Vivo el sorteo con mucha ilusión y te pone muy feliz repartir premios entre la gente. Siempre estás a ver si toca o no y ya hemos dado parte de un quinto. Estamos en racha en Laviana", señaló.

Sin más que llevarse a la boca de los grandes premios, el sustento azaroso estuvo en las pedreas y las terminaciones. Entidades como la sociedad de festejos de La Pontona prolongaron el buen fario de Laviana y sumaron 24.000 euros a las arcas de los vecinos del concejo, veinte euros por papeleta. Tampoco se dio mal aguas abajo del río Nalón, en el concejo vecino. Allí, la formación política Arranca San Martín repartió otros 30.000 euros. "Está claro que somos una apuesta segura. Los vecinos pueden confiar en nosotros para las próximas elecciones", bromeaba Jonathan García, edil y presidente de la formación. "Ha sido muy repartido porque hemos vendido nuestras participaciones, 1.200 en total, en bares, mercados y pueblos de todo el concejo. La verdad es que estamos muy contentos", apostilló el concejal de San Martín.

Club Atletismo Mieres

En la comarca del Caudal, el Club Atletismo Mieres, que en 2022 daba más de 130 millones del Gordo, también rascó algo este año, lo jugado. Chus Hevia, presidente de la entidad, señaló que "hemos vuelto a dar algo, pero lo que vamos a tener es mucho más trabajo a la hora de pagar". Y es que, según explicó, "ahora se tienen que cobrar los décimos y establecer unos horarios para que la gente que compró las papeletas pueda venir a cobrarlas, pero ya lo haremos para después de Reyes, que es cuando vuelven a entrenar los chavales". La suerte, en cualquier caso, no se olvidó de Mieres.