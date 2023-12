Los vecinos del barrio de La Florida, en Langreo, mostraron ayer su temor de que la ladera sobre la que se asientan las casas "se venga abajo con nosotros dentro". En la zona residen alrededor de medio centenar de personas que viven con inquietud desde que el pasado mes de enero apareciera una pequeña grieta en la carretera de acceso al barrio que fue evolucionando hasta transformarse en un importante socavón. En los últimos días ese corrimiento de tierras ha ido más, incrementando la preocupación de los vecinos.

"Estamos con el alma en vilo porque ya llevamos meses cono este problema y en los últimos días ha ido a peor. La carretera está completamente resquebrajada y el miedo que tenemos es que el corrimiento de tierras se lleve toda la ladera por delante, con las casas incluidas", indicaron vecinos de la zona, para añadir que a todo esta problemática se une que "la carretera de acceso está cortada" lo que genera dificultades para que los habitantes de la zona puedan llegar hasta sus casas.

Los vecinos han puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento, pero, por el momento, no han encontrado respuesta. "Hemos pedido que intervengan, pero no nos dan soluciones. Nos dicen que ya se está tramitando una obra para asentar la zona, pero hacen falta medidas urgentes porque no podemos esperar más. De nada sirve que haya una obra planificada si el corrimiento va a más y se lleva las casas por delante. Al menos esperamos que nos dé tiempo a salir. Aquí vive gente mayor y hay mucha preocupación".