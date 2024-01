El alcalde de Mieres reclama a Salud cubrir bajas y agilizar las listas de espera en el Caudal

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la vicealcaldesa y concejala de Salud, Teresa Iglesias, reclamaron ayer al Gobierno del Principado "que se atajen las listas de espera y que se dote de más personal y recursos" al área sanitaria del Caudal. Los dos representantes municipales mantuvieron un encuentro con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, unas horas después de haber aprobado en el Pleno municipal una moción presentada conjuntamente con Vox respecto al refuerzo en la sanidad pública.

Álvarez e Iglesias reclamaron al Gobierno regional información sobre el proyecto de reordenación de áreas sanitarias. Es este contexto, plantearon la premisa clave para Mieres: "Que haya plenas garantías de que estos cambios no van a suponer ni un recorte en la cartera de servicios ni en las prestaciones sanitarias existentes". La reorganización tiene que ser "para mejorar, no para empeorar", apuntaron desde el Gobierno local.

La mayor preocupación que manifestaron desde el Ayuntamiento es la situación actual de la sanidad en el concejo, debido a las largas listas de espera "tanto para consulta de especialistas como para intervenciones quirúrgicas". Por ello, reclamaron a Saavedra la necesidad de "trabajar de forma prioritaria para reducirlas". También pusieron la alarma en la situación del Hospital Álvarez-Buylla, "con déficit de personal en varias áreas", y de Atención Primaria, "con vacantes no cubiertas". Así mismo, Álvarez e Iglesias instaron al Principado a reforzar los servicios de salud mental y cuidados paliativos. El regidor apuntó a que la consejería de Salud "tiene que ir avanzan en un refuerzo de la red sanitaria en nuestro concejo ya que dentro del objetivo de afrontar el envejecimiento la situación del sistema público de Salud es una cuestión estratégica". Los responsables municipales también reclamaron información sobre la previsión de la Consejería en materia de inversiones en el concejo.

Unas horas antes, durante el Pleno municipal, el alcalde también se pronunció sobre la situación sanitaria asturiana en general y de Mieres en particular. "A mí me da igual que haya 7, 3 o 20 áreas sanitarias, lo que vamos a pedir es que Mieres tenga todos los servicios que merece", indicó Álvarez, que agregó que "la sanidad que tenemos en Asturias es buena, mejorable, desde luego, pero buena. Y siempre vamos a defender una sanidad pública". "En Mieres tenemos un hospital que es un lujo, pero es que nos merecemos ese lujo, y lo que queremos es que tenga todos los servicios que tiene que tener", agregó el regidor. Y finalizó, sobre la fusión de áreas, que siempre que Mieres no pierda servicios propios, "estoy contento de que estemos con el HUCA, porque es el hospital de referencia de Asturias, y uno de los mejores de España. Y no hay que engañarse, si algo se complica en el Álvarez-Buylla o en el Centro Médico, los ciudadanos acaban allí".