Felipe Burón, presidente de la asociación Santa Bárbara de Mieres: "El asociacionismo está de capa caída, la sociedad es ahora más individualista"

Felipe Burón es el presidente de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, uno de los colectivos con mayor peso en toda la comarca del Caudal, tanto por el número de socios como por las actividades que organiza. En esta entrevista hace, entre otras cuestiones, de la Cabalgata de Reyes, que organizaron pese a la incesante lluvia; de la salud del asociacionismo en los valles mineros; y de su estrecha relación con Aníbal Vázquez, el fallecido alcalde de Mieres.

–Ha pasado casi un mes de la Cabalgata de Reyes. ¿Qué valoración general hace?

–La valoración es totalmente positiva. No podemos olvidarnos de que tuvimos el tiempo en contra desde primera hora. Fue el día de mi vida que más miré para el cielo. Cuando íbamos hacia el campus veíamos que la lluvia no nos iba a dejar salir, pero al final, en un pequeño receso de la tormenta, salimos. Luego volvió a llover, pero ya estábamos en marcha.

–¿Cómo vivió los momentos de tomar la decisión de si llegar a salir o suspenderla?

–Había dejado el coche donde el parque Jovellanos. Y de la que iba hacia el campus a dar la salida a la Cabalgata, iba pensando que la cosa estaba fea. Me llamó un compañero para decirme que si salíamos, los niños no podían ir encima de las carrozas por el tema eléctrico y de seguridad. Cuando llegamos allí, hablé con los figurantes, les expliqué la situación y todo el mundo quiso salir. Pensamos mucho en los niños de Mieres, porque es un día especial. Y en los voluntarios, que querían salir con agua, lluvia o nieve.

–¿Qué le transmitió la gente por las calles?

–Una cosa que me llamó la atención es que cuando íbamos por el barrio de Santa Marina, la gente aplaudía. Y no es algo habitual. Otros años podía haber algún aplauso puntual, pero había ovaciones valorando que hubiéramos salido con la que estaba cayendo. Hay una conexión entre la Cabalgata de Mieres y la ciudadanía.

–¿Le quiere mandar algún mensaje a los voluntarios?

–Salieron 468 personas al desfile. La nuestra es una Cabalgata en la que participa mucha gente. Incluso vienen de fuera de Mieres y de Asturias para desfilar. Y lo que tenemos que hacer es dar las gracias por salir tal y como estaba el día. Tenemos una gran preocupación por la seguridad y cuando se les dijo que no se podía subir a las carrozas, todo el mundo lo entendió. Mucha gente nos dijo que iba a repetir, lo que es muy de agradecer. Y hay que recordar que en la Cabalgata de Mieres solo salen voluntarios. Y queda gente en reserva. Así que solo podemos dar las gracias.

–Con lo que llovió, ¿que balance hacen de daños de las carrozas?

–Como siempre decimos, para nosotros la Cabalgata no acaba el 6 de enero, sino que tenemos que mirar carrozas, trajes.... Este año hemos tenido que desmontar las carrozas y dejar sacar la madera. Quizá tengamos que cambiarlas porque llovió mucho.

–¿Qué tal ha sido este año pasado para la asociación Santa Bárbara?

–A nivel de trabajo estuvo muy bien. Las fiestas de Santa Bárbara en diciembre fueron de diez. Mucha gente en las verbenas y muy buen ambiente. Las actividades para los críos fueron también algo genial. En cuanto a la Cabalgata, ya hemos hablado, salvo el tiempo, todo muy bien. Y respecto al resto de actividad, pues seguimos con ello. Vamos a seguir dando batalla para el tren histórico del Caudal y para la iluminación del pozo Barredo.

–La suya es una de las asociaciones más potentes en cuanto a volumen de socios en la comarca y las Cuencas. ¿Cómo está la salud del asociacionismo?

–Está de capa caída. Cuando hicimos las jornadas de los coros por Santa Bárbara vimos que no había ninguna persona joven en las asociaciones y lo comentamos. Estamos viendo que la sociedad ahora es muy individualista y no quiere compromisos. Nosotros tenemos suerte, este año hemos incorporado gente joven a la dirección de la asociación, pero lo que se ve en el horizonte no es agradable. Ni para nosotros, ni para las asociaciones vecinales ni para el asociacionismo en general.

–El fallecimiento de Aníbal Vázquez fue un palo para Mieres, pero en especial para la asociación y para usted.

–A Aníbal lo conocí en Minas Llamas. Era un año más joven que yo. Éramos compañeros de taquilla, y de aquella él comenzó a coger responsabilidades en el sindicato. Fue Aníbal el que me convenció para presentarme a delegado por CC OO. Teníamos peso en el tajo donde estábamos y me convenció. Luego él cogió más responsabilidades a nivel nacional y europeo y nos veíamos menos. Recuerdo que cuando nos prejubilamos, fuimos a comer unos caracoles y a tomar unos cacharros. Unos días después, nos había convocado a todos los amigos en Santa Marina, no quería estar parado. Y nos dijo de crear la asociación. No lo dudamos.

–¿Cómo recuerda el trabajo con Aníbal dentro de la asociación?

–Siempre fue un lujo trabajar con él. No solo porque fuéramos amigos, sino porque tenía las cosas muy claras. Cuando se nos propuso organizar la cabalgata, nos reunió y nos convenció de que teníamos que ser nosotros y que íbamos a hacer la mejor cabalgata para los niños del concejo. Y ahí se ve. Tenía razón. Y en el resto de cosas siempre fue un placer trabajar con Aníbal.

–Aunque cada vez haya menos minería, ¿la fiesta de la patrona sigue teniendo empuje?

–Tenemos un problema de relevo generacional a la hora de dirigir la asociación. Pero este año, en la fiesta de Santa Bárbara, incrementamos 25 socios. Es una pasada. Y eso entendemos que tiene que ver con que hacemos las cosas bien. Tener una fiesta en diciembre, antes de las Navidades, es algo que la gente valora de forma muy positiva y por eso la disfruta y se suma a nuestra asociación. Es cierto que la minería ya acabó, pero no podemos olvidar ni quiénes somos ni de dónde venimos. Y para eso está la fiesta de Santa Bárbara.

–Son los impulsores del proyecto del tren histórico entre Collanzo y Trubia. ¿Tienen alguna noticia del Principado o de Feve?

–No tenemos ninguna noticia de nadie. De hecho, cuando fueron las jornadas de arqueología industrial el octubre quisimos hacer un viaje piloto con un tren por el recorrido y se nos negó. Nos pedían una millonada. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Ya pusimos sobre la mesa un proyecto y ahora son otros los que lo tienen que desarrollar. Por otra parte, también estábamos trabajando en la posibilidad de que se ilumine el pozo Barredo, es un gran recurso y sería un reclamo turístico importante.

–¿Cuáles son los proyectos que tienen para 2024?

–En realidad, los objetivos son los dos proyectos que mencioné. Lograr desarrollar este tren, que es diferente a todo lo que hay en Asturias y que sería una gran recurso para atraer turismo de calidad. Y, por otro lado, el compromiso de la Universidad, de Hunosa y de Faen, además del Ayuntamiento, para iluminar el castillete de Barredo. Y seguir trabajando con la asociación.