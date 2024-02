Las empresas piden mejorar los trenes para desahogar el Corredor, que estrenó la línea roja

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, instó ayer a mejorar el transporte por ferrocarril en la comarca del Nalón para reducir el volumen de tráfico en el Corredor. Paniceres también pidió un estudio para analizar la viabilidad técnica y económica de desdoblar la vía, que suma seis víctimas mortales en un año. El máximo responsable de la entidad cameral realizó estas manifestaciones en una visita a San Martín del Rey Aurelio en la mañana de ayer, día en el que comenzó a pintarse la nueva línea continua de color rojo que servirá para reforzar la prohibición de adelantar en el Corredor entre Sama y El Entrego.

A estas medidas se suman otras a corto plazo, como la reducción de la velocidad máxima autorizada a 80 kilómetros por hora, la instalación de radares y, en una segunda fase, la colocación de una separación física entre los dos carriles: "Son medidas que no garantizan al 100 por ciento que no haya accidentes porque no todos los que han ocurrido se pueden achacar a la carretera. También ha habido siniestros derivados de imprudencias. Y hay que tener en cuenta que no se puede restringir tanto la circulación como para que eso impida la movilidad de los trabajadores o de los camiones que van a los polígonos del Valle".

Paniceres indicó que esas medidas "están bien como medida inmediata, pero hay que hacer un estudio que determine si se puede desdoblar el Corredor. Con datos en la mano, no podemos hacer brindis al sol. Es un proyecto complejo porque el Valle es como es y está todo muy comprimido, con el río, el tren, las viviendas y la propia carretera, en poco espacio". Y añadió: "Hay que estudiar el impacto económico y la viabilidad, porque entiendo que es un proyecto que llevará su tiempo y, probablemente, más de una legislatura. Se trata de conocer las posibilidades que hay y, después, encajarlo presupuestariamente".

El presidente de la Cámara argumentó que ese estudio debe determinar "si se puede hacer un desdoblamiento entero o solo en puntos conflictivos". "Hay mucha densidad de tráfico en esta vía y ha habido muchas pérdidas humanas", aseguró, para demandar a continuación la mejora de la línea ferroviaria Gijón-Laviana. "Podríamos reducir el tráfico del Corredor si el metrotrén de la comarca del Nalón funcionase. Ese proyecto facilitaría muchas cosas y lograríamos un transporte más sostenible. Y hablo del conjunto de la región también", dijo Paniceres: "Las cercanías son uno de los grandes temas pendientes de la región y esperamos que se pueda abordar. Una vez superada la gran obra, la reclamación histórica que fue la variante de Pajares, en la agenda política de infraestructuras debe estar el metrotrén asturiano", apostilló.