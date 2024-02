El Hospital de Riaño mejora la radiología y la monitorización de pacientes graves

Los pacientes que acudan al servicio de Urgencias o deban operarse en el Hospital Valle del Nalón estarán a partir de ahora más controlados gracias a la renovación del sistema de monitorización de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Reanimación Quirúrgica y la citada de Urgencias. La actuación ha contado con un presupuesto de algo más de 600.000 euros, que se suman a otra inversión de 712.000 euros para la modernización de dos de las tres salas del área de radiología, que a partir de ahora utilizarán tecnología digital automatizada para mejorar la calidad de las imágenes y reducir los tiempos de exposición del usuario.

Los nuevos equipos de monitorización han costado, en concreto, 606.697 euros. Su finalidad es mejorar el control de los pacientes críticos al integrar en un único equipo el seguimiento de todos los parámetros. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, comprobó ayer el funcionamiento del nuevo sistema, en el que están volcados todos los datos de la historia clínica electrónica del paciente. Cada usuario cuenta con un módulo de transporte propio que facilita el traslado intrahospitalario sin interrumpir la monitorización ni perder información. "Mantener el control de los pacientes en todo momento da mucha seguridad ante cualquier evento que pueda ocurrir", destacó Saavedra. La UCI ya cuenta con este sistema, que ahora se está implantando en Reanimación y Urgencias. La previsión es que la actuación se complete en un mes.

La titular de Salud también visitó la nueva sala de radiología digital automatizada del servicio de Urgencias. "Son sistemas que ofrecen imágenes con mayor resolución y, además, tiene menor dosis radioactiva para el paciente, por lo que es más seguro. También es más rápido, lo que permite aumentar el número de estudios", subrayó la Consejera. La renovación del equipamiento implica incorporar tecnología de última generación para digitalizar por completo el proceso. Para la adecuación y equipamiento de la nueva sala se han destinado 186.340 euros. Al emplear menos recursos asistenciales por cada estudio radiológico, el nuevo equipo facilita la atención a un mayor número de pacientes a la vez y reduce los tiempos de espera. Este espacio es el segundo que se renueva en el hospital, en el que queda pendiente actuar en otra sala del servicio de Radiología. También está ya en funcionamiento el equipo del centro de salud de Sama. La dotación conjunta de esta actualización asciende a los citados 712.037 euros.

El mapa sanitario

Concepción Saavedra aprovechó su visita al hospital de Riaño para mantener un encuentro con los alcaldes de la comarca del Nalón. Uno de los temas que se trataron fue la reorganización de las áreas sanitarias, con un nuevo modelo que tendrá al hospital de Cabueñes (Gijón) como centro de referencia para el Nalón. Saavedra pudo constatar que a nivel municipal hay opiniones diversas. Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso, no está convencido con la nueva distribución: "Hay mucha gente que no tiene vehículo privado y el transporte público hasta Gijón es peor que el que conecta con Oviedo", señaló. Otros regidores, como José Ramón Martín Ardines, de San Martín, es optimista: "Lo importante es que se mantengan los servicios a los ciudadanos. Nos han dicho que los vecinos del Nalón no se verán perjudicados, todo lo contrario, ya que está previsto que se agilicen diversos trámites. El nuevo mapa sanitario nos parece óptimo y de acuerdo a los tiempos actuales".

El alcalde de San Martín fue informado de que ayer mismo se firmó el acta de levantamiento de la suspensión de la obra del centro de salud de Sobrescobio, paralizada hace nuevo meses debido a la presencia de bolsas de agua en el terreno. La contrata tiene luz verde, por tanto, para retomar los trabajos.